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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: أتمنى احتراف إمام عاشور.. ومروان عطية لاعب عالمي يصعب تعويضه

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالثنائي إمام عاشور ومروان عطية، لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الأول يستحق خوض تجربة الاحتراف، بينما وصف الثاني بأنه لاعب عالمي يصعب إيجاد بديل له.

إمام عاشور 

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أتمنى إمام عاشور يحترف ويحقق أمله، المهم لما يحترف ما يرجعش. إمام عاشور موهبة كروية نادرة، وعيبه الوحيد إنه ما يقدرش على الغربة".

وأضاف: "أكيد الأهلي هيحسن له عقده، وتخلص الحكاية ويستمر في الدوري المصري".

وفي منشور آخر، أشاد عامر بمروان عطية، قائلًا: "مروان عطية ده لاعب عالمي، فعلًا لاعب عالمي بكل المقاييس، وأنا متأكد إن هناك عروض احتراف فعلية لضمه، ولازم الأهلي يدور على بديل، وإن كان من الصعب جدًا إيجاد بديل لمروان عطية".

تأتي تصريحات فرج عامر بعد الأداء اللافت الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت تألق عدد من نجوم الفراعنة، وفي مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، وكرمهم بمنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال البطولة.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، ليختتم الفراعنة مشوارًا تاريخيًا حظي بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.

إمام عاشور الاهلي الزمالك

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