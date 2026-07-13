العراق يؤكد عزمه على شراكة اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الامريكية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عزمه على ترجمة متانة العلاقات العراقية - الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية.
وقال الزيدي - في تدوينة على منصة (إكس) نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نتوجه اليوم إلى واشنطن، على رأس وفد حكومي واقتصادي، عازمون على ترجمة متانة العلاقات العراقية - الأمريكية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".
وأضاف أن "هدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة العراق شريكًا موثوقًا وعنصرًا فاعلًا في استقرار المنطقة وازدهارها".
كان غادر رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، توجهً اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية.
وتأتي زيارته في توقيت اقتصادي بالغ الأهمية، وسط تحولات تشهدها أسواق الطاقة العالمية وتزايد التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية.