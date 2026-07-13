انقسام داخل الكاف.. لجنة المسابقات ترفض وموتسيبي يدعم.. والأهلي يترقب القرار النهائي

تشهد أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" حالة من الانقسام بشأن المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وسط تباين واضح بين موقف لجنة المسابقات ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي.

وبدأت الأزمة بعدما تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بطلب رسمي إلى "الكاف" يقضي بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، استنادًا إلى النتائج المميزة التي حققتها الأندية والمنتخبات الأفريقية، وفي مقدمتها الإنجاز التاريخي للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

ويقترح الاتحاد المصري منح كل اتحاد عضو مقعدًا إضافيًا في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، على أن يتم توزيع المقاعد وفقًا لتصنيف الاتحادات، بما يسمح لبعض الدول صاحبة التصنيف الأعلى بالمشاركة بثلاثة أندية في كل بطولة، مع انطلاق الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

رفض من لجنة المسابقات

ورغم أهمية المقترح، فإن لجنة المسابقات داخل الاتحاد الأفريقي لا تزال ترفض تطبيقه بداية من موسم 2026-2027، معتبرة أن الوقت لم يعد يسمح بإجراء أي تعديلات على لوائح البطولتين، خاصة بعد إخطار جميع الاتحادات الوطنية بالفعل بعدد المقاعد المخصصة لكل دولة خلال الموسم المقبل.

وترى اللجنة أن أي تعديل في نظام المشاركة يجب أن يؤجل إلى موسم 2027-2028، حتى يتم منحه الوقت الكافي للدراسة وإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة دون الإخلال بخطة المسابقات.

دعم من موتسيبي

في المقابل، كشفت مصادر أن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي يتبنى موقفًا مختلفًا، إذ أبدى ترحيبه بمناقشة المقترح المصري، وطلب رسميًا إحالة خطاب الاتحاد المصري إلى لجنة المسابقات لدراسته، في خطوة تعكس وجود رغبة داخل رئاسة "الكاف" لإعادة النظر في نظام المشاركة مستقبلاً.

الأندية المصرية تترقب

وتتابع الأندية المصرية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك وبيراميدز، تطورات الملف باهتمام كبير، إذ قد يمنح اعتماد المقترح مستقبلاً فرصة أكبر لزيادة التمثيل المصري في البطولات القارية، وهو ما يعزز فرص المنافسة ويرفع العوائد الفنية والتسويقية.

ومن المنتظر أن يحسم المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي موقفه النهائي خلال اجتماعه المقبل، سواء باعتماد توصية لجنة المسابقات والإبقاء على النظام الحالي، أو فتح الباب أمام تطبيق المقترح بداية من موسم 2027-2028.

وبين رفض لجنة المسابقات ودعم رئيس الاتحاد، يبقى القرار النهائي في يد المكتب التنفيذي، بينما تترقب الأندية المصرية ما ستسفر عنه المناقشات داخل "الكاف".