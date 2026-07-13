التضامن : فرق التدخل السريع تنجح في إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى وإعادة الأمل للفئات الأولى بالرعاية

نجحت فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال تدخلات متتابعة في إنقاذ عدد من الأطفال والكبار بلا مأوى، ولمّ شمل أطفال بأسرهم، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية للحالات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار الحرص على صون الكرامة الإنسانية وتوفير حياة آمنة وكريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتكثف فرق التدخل السريع من الاستجابة السريعة للبلاغات الإنسانية،وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال سرعة التدخل الميداني، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، والعمل على إعادة دمج الحالات في بيئات آمنة، بما يضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وصون حقوقه.

ففي محافظة القاهرة، نجح فريق التدخل السريع في الاستجابة لبلاغ بشأن مسن بلا مأوى، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له والتأكد من حالته الصحية، ثم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والإقامة الآمنة.

وفي محافظة الإسكندرية، تمكن فريق التدخل السريع من إعادة طفل من ذوي الإعاقة الذهنية إلى أسرته، بعد العثور عليه بمفرده، حيث تم توفير الرعاية المؤقتة له، إلى أن جرى التوصل إلى أسرته واستكمال إجراءات تسليمه في بيئة آمنة.

وفي محافظة السويس، تعامل فريق التدخل السريع مع رجل بلا مأوى كان في حالة صحية متدهورة،وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، ثم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة له، بعد عودته مجددًا إلى الشارع.

وفي محافظة بورسعيد، واصل فريق التدخل السريع متابعة حالة إحدى السيدات في إطار خطة متكاملة للعلاج وإعادة التأهيل، حيث تم التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي وفريق محافظة الجيزة لتوفير إقامة مؤقتة لها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، لحين استكمال علاجها وإعادة إلحاقها بأحد مراكز التأهيل، بما يضمن استقرار حالتها واستكمال رحلة تعافيها.

وفي محافظة الغربية، نجح فريق التدخل السريع في إنقاذ رجل بلا مأوى كان يعاني من ظروف صحية ومعيشية قاسية أفقدته القدرة على العمل والاستقرار، وتم إقناعه بالإقامة داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي الرعاية الصحية والاجتماعية في بيئة آمنة تحفظ كرامته.

وفي محافظة بني سويف، نجح الفريق في توفير الرعاية لرجل مسن بلا مأوى كان يفتقد لمصدر دخل أو مكان آمن للإقامة، حيث تم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية وتقديم مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة له.

وفي محافظة أسيوط، نجح الفريق، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل، في إعادة طفلة إلى أسرتها بعد استضافتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحمايتها من الخطر، وذلك عقب دراسة حالتها والتأكد من توافر بيئة أسرية آمنة.

كما تعامل الفريق مع بلاغ آخر بشأن فتاة معرضة للخطر، حيث تم توفير الحماية الفورية لها وإيداعها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصورة مؤقتة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي محافظة سوهاج، استجاب الفريق لبلاغ بشأن رجل يعاني من ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة ومتابعة حالته، بما يضمن حصوله على العلاج اللازم وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار حالته.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تواصل عملها على مدار الساعة للاستجابة الفورية للبلاغات الإنسانية، إيمانًا بأن سرعة التدخل قد تُنقذ حياة إنسان، أو تُعيد طفلًا إلى أسرته، أو توفر مأوى وعلاجًا لمن فقدوا السند، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن الاطفال أو الكبار بلا مأوى، أو أي شخص معرض للخطر أو يحتاج إلى تدخل عاجل دار دور الرعاية الاجتماعية ، مؤكدة أن البلاغ قد يكون بداية لإنقاذ حياة إنسان وتوفير الحماية والرعاية له.

ويمكن إرسال البلاغات من خلال الخط الساخن للوزارة 16429، أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528، أو خط «أبناء مصر» لتلقي شكاوى وبلاغات دور الرعاية الاجتماعية 19828، كما يمكن التواصل عبر واتساب وزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 01557582104، مع إرسال الموقع الجغرافي أو أقرب عنوان للحالة، بما يسهم في سرعة وصول فرق التدخل السريع إليها وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.