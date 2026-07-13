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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة: معرض تراثنا بالساحل الشمالي فرصة لتسويق منتجات السيدات

المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض "تراثنا" بالساحل الشمالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
المجلس القومي للمرأة يشارك في معرض "تراثنا" بالساحل الشمالي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
أمل مجدى
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يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي في الفترة من ١ إلى ٢٠ يوليو الجاري، في إطار جهوده لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أنشطة ومبادرات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.


وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المجلس في المعرض تأتي بهدف دعم السيدات المنتجات ورائدات الأعمال، وإتاحة فرص أوسع لتسويق منتجاتهن وتعزيز قدراتهن الاقتصادية، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لإبراز إبداعات المرأة المصرية وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى أسواق جديدة.


وأضافت أن جناح المجلس يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تم تنفيذها داخل مشاغل المجلس، إلى جانب مشاركة أربع رائدات أعمال يعرضن منتجاتهن في مجالات الحرف اليدوية والمشغولات التراثية والإكسسوارات والمنتجات المنزلية، بما يعكس ما تتمتع به السيدات من مهارات وقدرات إنتاجية اكتسبنها من خلال برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات.


كما شهد جناح المجلس تنظيم عرض حي (Live Show) لعدد من المنتجات والملابس المنفذة من بقايا الأقمشة، في إطار تطبيق مفاهيم إعادة التدوير والاستدامة، حيث تم استعراض نماذج مبتكرة لمنتجات صديقة للبيئة تجمع بين الإبداع والحفاظ على الموارد.


ويُقام معرض "تراثنا" بالساحل الشمالي على مساحة 2500 متر مربع بمول مقابل لقرية مراسي عند الكيلو 128 بالساحل الشمالي، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، بمشاركة أكثر من 200 مشروع فني وتراثي من مختلف محافظات الجمهورية.


ويُعد المعرض أحد أكبر الفعاليات المتخصصة في الحرف اليدوية والتراثية، حيث يجمع المبدعين والفنانين والحرفيين من أنحاء مصر كافة، ويوفر منصة مهمة لتسويق المنتجات التراثية والحرفية وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق المختلفة.

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