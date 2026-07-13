حسام حسن عن هيثم حسن: لو لعب أمام بلجيكا أو نيوزيلندا كنا خسرنا

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل أزمة إجراءات قيد هيثم حسن دوليًا، مؤكدًا أن الجهاز الفني اضطر لتأجيل الدفع باللاعب حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالفيفا، قبل أن يقدم مستويات مميزة مع الفراعنة في كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن هناك إجراءات خاصة كان يجب استكمالها قبل مشاركة هيثم حسن مع منتخب مصر.

وأضاف: "كان فيه إجراءات معينة في الفيفا لازم تتعمل لهيثم حسن عشان يلعب معانا، ولو كان نزل ماتش بلجيكا أو نيوزيلندا كانت النتيجة هتتحسب 2-0 للمنافسين، وفي آخر لحظة عرفنا الكلام ده، علشان كده ملعبش غير بعد ما خلصنا كل أوراقه".

وأشاد المدير الفني بإمكانات اللاعب، قائلًا: "لما نزل ما شاء الله كان هايل، بدنيًا مميز وأخلاقيًا هادئ جدًا، زي المصريين الطيبين في الأقصر وأسوان، وزمايله بيحبوه وعايزين يعلموه العربي".

وأوضح حسام حسن أن هيثم حسن يمتلك انضباطًا تكتيكيًا كبيرًا، مضيفًا: "بيعرف يشتغل تكتيكيًا كويس، وشال حمل كبير عن الجزء الهجومي، لكن الدور الدفاعي بتاعه مكانش أفضل حاجة لما جه، وإحنا اشتغلنا على النقطة دي، لأن أي لاعب مبيأديش واجباته الدفاعية هيبقى حمل على الفريق وصعب يكون له دور معايا".

ويأتي حديث حسام حسن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف خلال البطولة.

وأنهى منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة داخل مصر وخارجها.