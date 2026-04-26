قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
الغنيمي يدعو لربط مراكز الشباب بسوق العمل عبر دورات البرمجة واللغات والمسرح
غزة تحت القصف .. استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية مُتواصلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هجوم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.. كيف اخترق المسلح أكثر الفعاليات حماية؟

في مشهد أعاد إلى الواجهة هواجس الأمن السياسي في الولايات المتحدة
في مشهد أعاد إلى الواجهة هواجس الأمن السياسي في الولايات المتحدة
إسراء عبدالمطلب

في مشهد أعاد إلى الواجهة هواجس الأمن السياسي في الولايات المتحدة، تحوّل حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من مناسبة إعلامية سنوية إلى حدث استثنائي طغت عليه أصوات الرصاص وحالة الاستنفار. 

الحادث الذي وقع داخل فندق واشنطن هيلتون، خلال حضور الرئيس دونالد ترامب، لم يكن مجرد واقعة أمنية عابرة، بل مؤشرًا جديدًا على تصاعد التهديدات التي تستهدف شخصيات سياسية رفيعة في البلاد.

من هو؟.. ترامب ينشر صورة المسلح المشتبه به بحادث حفل مراسلي البيت الأبيض

تفاصيل الحادث ولحظات الإجلاء
بحسب ما تم تداوله، دوّت طلقات نارية في محيط قاعة الحفل، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى التدخل الفوري وإجلاء ترامب وزوجته ميلانيا بشكل عاجل، وسط حالة من الذعر بين الحضور. وأظهرت مقاطع فيديو لحظة السيطرة على المشتبه به واعتقاله، في حين تم تأمين الموقع وإخراج نحو 3000 مدعو بشكل منظم بعد احتواء الموقف.
وأكدت السلطات أن المهاجم كان يحمل عدة أسلحة، من بينها مسدسات وسكاكين، وأن أحد عناصر الأمن أصيب خلال التدخل، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية.

هوية المنفذ وخلفيته
كشفت التحقيقات الأولية أن المشتبه به يُدعى كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عامًا، وينحدر من ولاية كاليفورنيا. ووفقًا لبياناته، كان يعمل مدرسًا بدوام جزئي ومطور ألعاب فيديو مستقل، كما يحمل خلفية أكاديمية في الهندسة وعلوم الحاسوب.
وتشير تقارير إلى أنه كان نزيلًا في الفندق نفسه، ما أثار تساؤلات حول كيفية تمكنه من إدخال أسلحة إلى موقع بهذا المستوى من الحماية.

تحقيقات مستمرة ودوافع غامضة
حتى الآن، لم تُحسم الدوافع بشكل قاطع، إلا أن تصريحات أولية رجحت أن المهاجم تصرف بمفرده، فيما وصفه ترامب بأنه "ذئب منفرد" و"مختل عقليًا". كما أشارت جهات أمنية إلى أن التحقيق يشمل تحديد الجهة التي كان يستهدفها، وما إذا كان هناك تخطيط مسبق أو شركاء محتملون.
وفي السياق ذاته، تم توجيه اتهامات أولية للمشتبه به تتعلق بحيازة أسلحة والاعتداء، على أن يمثل أمام القضاء خلال أيام.

خلفية: سجل متصاعد من التهديدات
يأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من التهديدات ومحاولات الاستهداف التي طالت ترامب خلال السنوات الماضية، سواء خلال حملته الانتخابية أو بعد توليه المنصب. وقد أشار الرئيس نفسه إلى تعرضه لمحاولات سابقة، ما يعزز المخاوف من نمط متكرر من التهديدات الأمنية.
كما يعكس الحادث التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الكبرى، حتى تلك التي تُنظم في مواقع تقليدية ومؤمنة مسبقًا.

تداعيات سياسية وأمنية
الحادث يطرح تساؤلات جدية حول كفاءة الإجراءات الأمنية في الفعاليات الرسمية، ويعيد النقاش حول التهديدات الداخلية، خاصة في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة. كما قد يدفع إلى مراجعة شاملة لبروتوكولات الحماية، ليس فقط للرئيس، بل لكبار المسؤولين المشاركين في مثل هذه المناسبات.

بين روايات التحقيقات والتكهنات السياسية، يبقى حادث إطلاق النار في عشاء مراسلي البيت الأبيض علامة فارقة في المشهد الأمني الأمريكي. وبينما تتواصل التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة، يظل السؤال الأبرز: هل كان ما حدث حادثًا فرديًا معزولًا، أم حلقة جديدة في سلسلة تهديدات آخذة في التصاعد؟

الولايات المتحدة البيت الأبيض هيلتون ترامب

