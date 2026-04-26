المجلس العربي للمسئولية المُجتمعية يمنح وسام الخير لـ بنك قناة السويس

في إطار الحرص على دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، تم تكريم بنك قناة السويس بمسابقة “وسام الخير للمبادرات" في نسختها الثالثة عام 2025/2026، والتي ينظمها المجلس العربي للمسئولية المُجتمعية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك تقديرًا لإسهاماته في دعم مبادرات التعليم المُستدام، وتعزيز فرص وصولها إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرموز في مجال العمل المجتمعي والتنموي، وتسلمت نور الزيني، رئيس قطاع الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس، درع "سفير الوقف الخيري للتعليم المستدام"، وقام بتسليم الدرع فضيله الشيخ أ.د. علي جمعة – رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و د غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية و رئيس الوزراء الأسبق د. عصام شرف و د. نوال برادة – الوزير المفوض و مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية و د محمد رفاعي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير و د. راندا رزق – رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية .

ويأتي هذا التكريم ضمن سلسلة الجوائز والتكريمات التي حصدها البنك في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تعكس جهوده في دعم مبادرات التنمية المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتُعد مسابقة "وسام الخير للمبادرات" أحدى المبادرات التنموية على مستوى الوطن العربي، والتي تستهدف اكتشاف وتبني المبادرات في عدد من المجالات، مثل المبادرات المجتمعية والتطوعية، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات الثقافية والفنية، إلى جانب المبادرات المعنية بذوي الهمم، والبيئة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي وقابل للتنفيذ.

وتعتمد المسابقة على منهجية متكاملة تبدأ بالإعلان لاستقبال المبادرات، مرورًا بعمليات تقييم معيارية، وصولًا إلى المناقشة المفتوحة واختيار الفائزين من خلال لجان تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

وتعليقًا على التكريم، قالت نور الزيني، أن "وسام الخير" يُمثل تقديرًا لجهود بنك قناة السويس المبذولة في مجال دعم التعليم المستدام، حيث إن الاستثمار في التعليم يُعد أحد الركائز لتحقيق التنمية المستدامة. مشيرة إلى حرص البنك في المساهمة في مبادرات تساهم في إتاحة فرص تعليم وتدريب للفئات الأولى بالرعاية وكذلك المشاركة في الفعاليات وورش العمل الموجهة للشباب، بما يُعزز من قدراتهم وإسهاماتهم في سوق العمل، موضحة أن تلك المبادرات تأتي تحت رعاية الإدارة المركزية للمسئولية المُجتمعية بالبنك المركزي المصري.

بينما أوضحت الدكتورة رندة رزق، أن مسابقة وسام الخير تُعد منصة عربية لاكتشاف وتبني المبادرات التنموية، حيث نحرص على دعم الأفكار القابلة للتنفيذ والتي تحقق أثرًا في المجتمع، من خلال آليات تقييم تعتمد على معايير مختلفة، وجاء تكريم بنك قناة السويس احتفاءًا بدوره في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر.

أبرز مساهمات بنك قناة السويس في مجال التعليم:

تطوير مدرستين بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، تشمل تطوير المباني والملاعب وأجهزة الكمبيوتر.

دعم ورعاية 64 منحه دراسية لطلاب جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا من مختلف المحافظات على مدار 5 سنوات، من عام 2019 حتى عام 2023، في تخصصات علمية متنوعة تشمل علوم الفيزياء والأرض وعلوم النانو وعلوم الطب الحيوي.

المساهمة في توزيع زي وشنط مدرسية لعدد (500) طالب وطالبة في 14 مدرسة بقرى العتامنة والعزية وجحدم وكومبوها بمحافظة أسيوط بالتعاون مع بنك الكساء المصري.

التبرع لمؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة "راجع مدرستي" لتوزيع شنط ومستلزمات دراسية على عدد 1500 طالب بالمراحل الابتدائية بـ 30 مدرسة حكومية بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

التعاون مع بنك الطعام المصري لتوفير وجبة مدرسية يومية لـ 200 طالب خلال العام الدراسي في مدرسة السادات بقرية شرويدة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة التصدي لأمراض سوء التغذية.

المشاركة في "منحة علماء المستقبل" والتي أطلقها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية.

أبرز مساهمات بنك قناة السويس في مجال التدريب وتوفير فرص العمل:

التبرع لمؤسسة أمنية مصر للتنمية كمرحلة ثانية لدعم آلاف الأسر الأولى بالرعاية من شباب فئة الصم وضعاف السمع والمرأة المعيلة، عن طريق توفير عدد (7) ماكينات لإنتاج الجلود والأقمشة والمنتجات الخشبية وذلك لتشغيل وتوفير فرص عمل بالوحدات الإنتاجية بمحافظة الجيزة والفيوم وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى من المبادرة.

التبرع لمؤسسة المصري للتنمية والتعليم كمرحلة ثانية وذلك لتنفيذ مشروع التفصيل والخياطة لعدد (10) غارمات من محافظة المنيا ليوفر لهن دخل اقتصادي مستدام وذلك في إطار استكمال المرحلة الأولى لفك كرب الغارمات.

التبرع لمؤسسة صناع الخير للتنمية في مبادرة "سكة رزق" كدفعة أولى حيث تشمل المبادرة تسليم عدد (55) وسيلة نقل (موتوسيكل، سكوتر ودراجات) لتمكين عدد 55 شاب وشابة من أبناء دور الرعاية وتزويدهم بوسيلة نقل تساعدهم في الالتحاق بمنظومة عمل بشركة طلبات وتحسين دخلهم، وقام فريق من البنك بتنظيم زيارة ميدانية لمقر الجمعية والقاء محاضرة تعريفية عن الشمول المالي وفتح حسابات بداية للمستفيدين بالإضافة الى توقيع عقود العمل مع شركة طلبات لتوظيفهم، بالإضافة إلى إيداع دعم مالي رمزي 2000 جنيه بحساب كل مستفيد.

التبرع لمؤسسة صناع الخير للتنمية في مبادرة مراكب الرزق لتوفير عدد 50 مركب شامل أدوات الصيد لعدد (100) صياد بواقع عدد (2) صياد لكل مركب من الأسر الأولى بالرعاية بقرية كبريت المفارق وحي الجناين بمحافظة السويس.

أبرز مساهمات البنك في مجال ريادة الأعمال وتمكين الشباب:

المشاركة في مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية لمدة خمس سنوات، وتم تخريج 51 شركة ناشئة من حاضنة أعمال البنك التطبيقات التكنولوجية "Launch SaaS".

المشاركة في فعاليات مهرجان مئوية كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتنظيم محاضرة توعوية للشباب حول التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

المشاركة في احتفالية تخرج الدفعة الجديدة من منحة " هي تستطيع 2025" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث شهدت الاحتفالية تخرُج نحو (120) سيدة ممن استكملن المنحة المُتخصصة في ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وشارك فريق إدارة الشمول المالي بالبنك في الفعالية لتقديم التوعية والتثقيف المالي للطالبات وخريجات البرنامج.

تقديم جلسة توعوية حول "المسؤولية المجتمعية" ضمن منحة ناصر للقيادة الدولية، بحضور 150 شابًا من 80 دولة وإقامة مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز على الفائزين.

شارك بنك قناة السويس كراعي رسمي في قمة "كاريرها 2025"، كما شارك في فعالية قمة "كاريرها 2026" وذلك في إطار حرص البنك على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في سوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ونشر الشمول المالي.

أبرز مساهمات البنك في مجال الاتصال الداخلي:

تشجيع الموظفين على المشاركة في مبادرة "كتابي.. هديتي"، تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع بنك الكساء المصري، وحثهم على التبرع باللكتب التعليمية والثقافية لتوزيعها في المناطق الأولى بالرعاية.

تنظيم بازار "العودة للمدارس" رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة "التمكين.. خطوة" لدعم الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وتنظيم معرض كتب ومستلزمات مدرسية بالتعاون مع دار المعارف، بخصومات وعروض لموظفي البنك.