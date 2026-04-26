وزير الطيران: شركة طيران خاصة جديدة ستنضم إلى أسطول الطائرات المصري قريبًا

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن هناك شركة طيران مصرية خاصة ستُطلق قريبًا، يملكها مستثمر كبير في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تشغيلها سيبدأ بأربع طائرات، وخلال عام سيتوسع الأسطول ليصل إلى عشر طائرات.

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، أن قطاع الطيران يشهد اليوم معدل نمو مُرضيًا في أسطوله الجوي، وأصبح هناك زيادة في أعداد الطائرات لدى الشركات، بما في ذلك الناقل الوطني "مصر للطيران" وشركة "إيركايرو"، إضافة إلى شركات خاصة مصرية أخرى.

