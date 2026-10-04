ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول الخوخ؟

الخوخ فاكهة حلوة وعصيرة ذات نواة، ولها تأثير طفيف على مستوى السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف، ويمكن تخفيف هذا التأثير بتناولها مع أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية.

ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم عند تناول فاكهة الخوخ؟

عند تناول الخوخ ، تُهضم السكريات الطبيعية التي يحتويها (الجلوكوز والفركتوز والسكروز) وتُفكك وتُمتص في مجرى الدم، مما يُسبب ارتفاعًا طفيفًا في مستوى السكر في الدم، ومع ذلك، يحتوي الخوخ أيضًا على الألياف والماء ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات لكل حصة، لذا تُمتص هذه السكريات الطبيعية تدريجيًا أكثر من امتصاصها من مصادر السكر المكرر كالحلوى أو المشروبات الغازية.

بشكل عام، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتناولون الخوخ أن يتوقعوا ارتفاعاً طفيفاً في مستوى السكر في الدم بدلاً من ارتفاع حاد، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الفاكهة بانتظام يساعد في الحفاظ على مستوى سكر الدم ضمن المعدل الطبيعي، حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يحتاجون إلى مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب.

دور الألياف

تلعب الألياف دورًا هامًا في كيفية تأثير الخوخ على مستوى السكر في الدم، فهي تبطئ من معدل إفراغ المعدة وامتصاص السكر في مجرى الدم، مما يساعد على تنظيم ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم ويقلل من احتمالية حدوث ارتفاع حاد يتبعه انخفاض مفاجئ .

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، مما يساهم في منع الإفراط في الأكل أو تناول وجبة خفيفة سكرية دون وعي بعد ذلك بفترة وجيزة ، يوجد غرامان من الألياف في ثمرة الخوخ متوسطة الحجم في الغالب في قشرتها الرقيقة الصالحة للأكل.

كما يُعد محتواها من الألياف أحد الأسباب التي تجعل تناول حبة خوخ كاملة، بما في ذلك القشرة المغسولة، يميل إلى أن يكون له تأثير ألطف على نسبة السكر في الدم مقارنة بشرب عصير الخوخ أو تناول منتجات الخوخ المصنعة التي تمت إزالة معظم الألياف منها.

الكربوهيدرات والسكريات وتأثيرها على نسبة السكر في الدم

يُعدّ إجمالي محتوى الكربوهيدرات في ثمرة الخوخ (حوالي 13 غرامًا للثمرة المتوسطة) عاملًا رئيسيًا في تأثيرها على مستوى السكر في الدم، إذ تتحول الكربوهيدرات إلى جلوكوز أثناء الهضم، ولكن لا تؤثر جميع الكربوهيدرات على مستوى السكر في الدم بالطريقة نفسها، وهنا تبرز أهمية المعلومات المُستقاة من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) والحمل الجلايسيمي (GL)، يُصنّف مؤشر نسبة السكر في الدم الأطعمة من 0 إلى 100 بناءً على سرعة رفعها لمستوى السكر في الدم.

تقع فاكهة الخوخ عمومًا في الطرف الأدنى من مقياس المؤشر الجلايسيمي، حيث تبلغ قيمتها حوالي 3، يتم هضم سكرياتها وامتصاصها بوتيرة بطيئة وثابتة نسبيًا، بدلًا من التسبب في ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ولأن الحصة النموذجية تحتوي أيضًا على نسبة معتدلة من الكربوهيدرات، فإن الحمل الجلايسيمي - الذي يأخذ في الاعتبار كلًا من نوعية وكمية الكربوهيدرات في الحصة اليومية - يكون منخفضًا أيضًا.

هذا يعني أن تناول حبة خوخ من غير المرجح أن يُسبب ارتفاعًا حادًا في مستوى السكر في الدم، كما هو الحال مع الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز الأبيض أو المشروبات السكرية، مع ذلك، قد تختلف استجابة مستوى السكر في الدم تبعًا لعوامل فردية، مثل التمثيل الغذائي، ومستوى النشاط، وحساسية الأنسولين ، والنظام الغذائي، لذا قد لا يحصل شخصان يتناولان نفس حبة الخوخ على نتائج متطابقة

المصدر verywellhealth