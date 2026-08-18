تسريبات One UI 9.5: سامسونج تغير شكل الواجهة بالكامل!



تُظهر لقطات الشاشة المسربة لتحديث One UI 9.5 تصميمًا زجاجيًا دقيقًا لبعض عناصر واجهة المستخدم، بما في ذلك شريط علامات التبويب العائم.

تبدو أزرار وعناصر واجهة المستخدم في رأس الصفحة ذات حدود أكثر لمعاناً وظلال بارزة، مما يضيف عمقاً أكبر للتحديث.

قد ينتقل رمز البحث في تطبيق الهاتف من أعلى اليمين إلى شريط علامات التبويب العائم السفلي، وقد يتم إطلاق واجهة المستخدم One UI 9.5 مع سلسلة Galaxy S27.

لم تُصدر سامسونج بعدُ تحديث One UI 9.0 المستقر للأجهزة الحالية، لكن تسريبات متعلقة بـ One UI 9.5 بدأت بالظهور

نشرت التسريبات لقطات شاشة تعرض بعض عناصر تحديث One UI 9.5. بعد تثبيت برنامج One UI 9.5 المسرب (المخصص للاختبار الداخلي لشركة سامسونج) على هاتفه من سلسلة Galaxy S26 لمعرفة ما تخبئه الشركة، اكتشف أن التحديث يضفي مظهرًا أنيقًا مستوحى من الزجاج على عناصر واجهة مستخدم محددة، مثل شريط علامات التبويب العائم

كما يبدو أن أزرار الإجراءات والأدوات الموجودة في أعلى رأس الصفحة تتميز بحدود أكثر لمعانًا وتأثير ظل منسدل، مما يمنح واجهة المستخدم One UI 9.5 إحساسًا بمزيد من العمق.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن سامسونج قد نقلت أيقونة البحث في تطبيق الهاتف من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة إلى شريط علامات التبويب العائم في الأسفل وبعد توقف مؤقت لتحديث واجهة المستخدم One UI 9.0 فيما يتعلق بالتحديثات المرئية، يبدو أن سامسونج قد قررت تقديم تغييرات تصميمية جديدة مع One UI 9.5.

في السياق نفسه من المتوقع أن يظهر هذا الإصدار لأول مرة مع سلسلة Galaxy S27 في أوائل عام 2027 قبل أن يتوسع ليشمل الأجهزة الحالية المتوافقة في النصف الأول من العام.