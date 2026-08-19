لحماية جهازك من 58 ثغرة خطيرة.. سامسونج تُطلق تحديث الأمان لشهر أغسطس

بدأ طرح تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026 لأجهزة سامسونج، وكما في الشهر الماضي، كانت الساعات الذكية أول من حصل عليه. بعد ساعة Galaxy Watch 5 Pro، توسع نطاق التحديث ليشمل سلسلة Galaxy Fold 8 وعددًا من الأجهزة الأخرى، وسيستمر طرحه ليشمل المزيد من الأجهزة. لقد جمعنا قائمة بأجهزة Galaxy التي تلقت تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026.

على الجانب الآخر يُصلح التحديث الأمني ​​لشهر أغسطس 2026 أكثر من 58 ثغرة أمنية في أجهزة جوجل وسامسونج. من بين هذه الثغرات، 38 ثغرة من جوجل، تشمل 8 ثغرات حرجة و30 ثغرة عالية الخطورة، بينما تختص الثغرات الـ 18 المتبقية بأجهزة سامسونج.

من المهم تحديث مستوى تصحيحات الأمان باستمرار لضمان عدم تأثر الجهاز بأحدث الثغرات الأمنية. لذا، يُنصح بتثبيت تصحيحات الأمان فور توفرها لجهازك.

أجهزة Galaxy تحصل على تحديثات أمان

حصلت أجهزة Galaxy هذه على تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026

ساعة جالاكسي 5 برو

جالاكسي زد فولد 8

جالاكسي زد فولد 8 ألترا

جالاكسي زد فليب 8

جالاكسي إكس كوفر 7

أجهزة Galaxy تحصل على تحديثات أمان



كان طرح التحديثات أبطأ من المعتاد فعادةً ما تُصدر سامسونج تحديثات الأمان الشهرية بوتيرة أسرع بكثير، لكن هذا الشهر كان مخيباً للآمال. نأمل أن يتحسن الوضع في الأيام القادمة.



إذا كان جهاز Galaxy الخاص بك مدرجًا في القائمة، فقد يكون التحديث جاهزًا للتنزيل.

انتقل إلى الإعدادات > تحديثات البرامج ، ثم انقر على تنزيل وتثبيت يعد من المتوقع أن يطرح التحديث على دفعات لذا قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يصل إلى جميع المستخدمين.