توتنهام يفتح خزائنه من أجل مرموش.. لماذا أصبح نجم مصر هدف دي زيربي الجديد؟

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية لن يهدأ داخل نادي توتنهام هوتسبير الذي يواصل تحركاته القوية لإعادة بناء فريقه بعدما اقترب من إتمام صفقة جديدة من العيار الثقيل بطلها الدولي عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي.

وبحسب التقارير المتداولة اقترب توتنهام من التوصل إلى اتفاق للحصول على خدمات مرموش مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني في صفقة تعكس حجم الرهان الذي يضعه النادي اللندني على المهاجم المصري خاصة مع رغبة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في إعادة تشكيل الخط الهجومي للفريق.

ولا تبدو صفقة مرموش منفصلة عن تحركات توتنهام الأخيرة بل تأتي ضمن خطة أكبر لإحداث تغيير واضح في شكل الفريق بعد بداية لم تكن على مستوى الطموحات.

مرموش وسافينيو.. مانشستر سيتي يمول ثورة توتنهام

المفارقة اللافتة أن توتنهام يتحرك في اتجاه التعاقد مع اثنين من لاعبي مانشستر سيتي في فترة قصيرة فبعد إتمام التعاقد مع البرازيلي سافينيو مقابل 75 مليون جنيه إسترليني بصورة مبدئية مع إمكانية ارتفاع قيمة الصفقة إلى 85 مليونًا جاء الدور على مرموش الذي قد تصل قيمة انتقاله إلى نحو 60 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك فإن النادي اللندني قد ينفق ما يقرب من 145 مليون جنيه إسترليني على لاعبي مانشستر سيتي فقط في تحرك يكشف بوضوح حجم التغيير الذي يسعى دي زيربي لإحداثه داخل الفريق.

كما أن الصفقتين تعكسان رغبة توتنهام في تدعيم الأجنحة والمراكز الهجومية بلاعبين يمتلكون السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الفردية.

لماذا يريد دي زيربي مرموش؟

الاحتياج الفني يبدو أحد أهم مفاتيح الصفقة فتوتنهام يحتاج إلى لاعب قادر على التحرك بين الخطوط والانطلاق من الأطراف إلى العمق فضلا عن امتلاك القدرة على إنهاء الهجمات وهي مجموعة من الخصائص التي جعلت مرموش هدفًا مناسبًا لخطط المدرب الإيطالي.

مرموش لا يمثل مجرد مهاجم إضافي في حسابات توتنهام وإنما يمكنه منح دي زيربي أكثر من حل تكتيكي سواء باللعب كمهاجم أو جناح أو التحرك خلف رأس الحربة.

وهذه المرونة قد تكون مهمة للغاية بالنسبة لمدرب يسعى إلى بناء منظومة هجومية أكثر تنوعًا خاصة بعدما ظهرت محدودية الخيارات الهجومية في بعض مباريات الفريق الأخيرة.

380 مليون إسترليني.. توتنهام لا يتوقف

صفقة مرموش المرتقبة تأتي في إطار ميركاتو استثنائي بالنسبة لتوتنهام من الناحية المالية فبعد وصول حجم الإنفاق إلى نحو 322 مليون جنيه إسترليني قبل إتمام صفقة مرموش فإن إضافة المهاجم المصري سترفع الرقم إلى أكثر من 380 مليون جنيه إسترليني.

ومع صفقة سافينيو يصبح النادي أمام موجة إنفاق ضخمة للغاية في محاولة واضحة لإعادة بناء الفريق وإمداد دي زيربي بمجموعة من الخيارات التي تتناسب مع أفكاره الفنية.

واللافت أن هذه التحركات تأتي في وقت يبحث فيه توتنهام عن رد فعل سريع بعد البداية الصعبة وهو ما يجعل الميركاتو بالنسبة للنادي اللندني أشبه بعملية إعادة هيكلة شاملة وليس مجرد تدعيمات محدودة.

خسارة برينتفورد تعجل التغيير

وتأتي تحركات توتنهام في وقت حساس للغاية بعدما تلقى الفريق خسارة ثقيلة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد فالمباراة كشفت عن مشاكل هجومية واضحة بعدما بدأ دي زيربي اللقاء بثلاثي ريتشارليسون وميكي مور وماتياس تيل دون أن يتمكن الفريق من الوصول إلى الشباك أو تشكيل خطورة حقيقية بالشكل المطلوب.

ومن هنا تبدو إضافة مرموش وسافينيو بمثابة محاولة لإعادة الحيوية إلى الثلث الهجومي ورفع مستوى المنافسة بين اللاعبين على المراكز الأساسية.

كما أن اقتراب رحيل ميكي مور إلى كولن الألماني على سبيل الإعارة يزيد الحاجة إلى تدعيم الخط الأمامي خصوصا مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات.

مرموش أمام تحد جديد في الدوري الإنجليزي

بالنسبة لعمر مرموش فإن الانتقال إلى توتنهام سيمثل فصلًا جديدًا في مسيرته بالدوري الإنجليزي بعدما خاض تجربته مع مانشستر سيتي وسط منافسة قوية على المشاركة الأساسية.

والانتقال إلى توتنهام قد يمنح اللاعب المصري فرصة أكبر للحصول على دقائق لعب منتظمة وهو عامل بالغ الأهمية في مرحلة يسعى خلالها إلى تثبيت مكانته بين أبرز المهاجمين في الكرة الإنجليزية.

كما أن العمل تحت قيادة دي زيربي قد يمثل فرصة فنية مهمة لمرموش خاصة أن المدرب الإيطالي يعتمد على لاعبين أصحاب مهارات فردية وقدرة على التحرك المستمر وتغيير مراكزهم.

مانشستر سيتي يفتح الباب.. وألان إلياس في الصورة

وفي المقابل فإن رحيل مرموش عن مانشستر سيتي لن يكون قرارًا منفصلًا عن تحركات النادي في سوق الانتقالات.

السيتي يعمل على إتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي ألان إلياس وهو ما قد يفتح مساحة أكبر أمام رحيل مرموش خصوصا في ظل المنافسة الشديدة على المراكز الهجومية داخل الفريق.

وبالتالي فإن الصفقة قد تحقق مكاسب للأطراف الثلاثة: توتنهام يحصل على مهاجم يحتاجه مشروع دي زيربي ومرموش يبحث عن مساحة أكبر للمشاركة بينما يحصل مانشستر سيتي على مقابل مالي كبير مع إعادة ترتيب قائمته الهجومية.

سافينيو يمهد الطريق لمرموش

وكان توتنهام قد أعلن بالفعل تعاقده مع سافينيو الذي اختار أن يظهر على قميصه باسم "سافيو" ليصبح اللاعب البرازيلي أحدث عناصر المشروع الجديد للنادي.

وأبدى سافيو سعادته بالانتقال إلى توتنهام مؤكدًا أن حديثه مع دي زيربي كان من العوامل المهمة التي دفعته إلى قبول العرض بعدما شعر بأن المدرب الإيطالي قادر على مساعدته للوصول إلى أفضل مستوياته.

أما دي زيربي فأشاد بالقدرات الهجومية للاعب البرازيلي معتبرًا أنه يمتلك الطاقة والخيال والجرأة اللازمة لمواجهة المدافعين وصناعة الفارق.

وهذه الصفات نفسها تقريبًا هي التي تجعل مرموش مناسبًا للفكرة التي يسعى المدرب إلى تنفيذها.