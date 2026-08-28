قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوبك تنهار.. فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول
وزير الري يتابع تنفيذ محطة "النصر 5" بالبحيرة.. والتسليم في مايو 2027
5 هواتف تكشف نشاطها.. ضبط صانعة محتوى بسبب مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات التبت إلى 469 قتيلا.. وتحذير من فيضان جديد
شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل
تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في 10 أيام
الصين.. إجلاء 555 سائحا من منطقة التبت بعد انهيار طيني مدمر
«قبل انتهاء المهلة».. «التعليم العالي» تُذكّر طلاب مدارس STEM والنيل بموعد غلق تسجيل الرغبات
متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات
ترامب يضع مضيق هرمز ضمن الأقاليم الأمريكية.. وإيران ترد
سعر عيار 21 في الصاغة الآن
متى يحق للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر؟.. حالات حددها القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة هروب لاعبي منتخب المصارعة

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
البهى عمرو

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة قررت إحالة واقعة مغادرة المصارع محمد مصطفى علي الشامي بعثة المصارعة المصرية خلال فترة الترانزيت في روما، وواقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج بعثة المنتخب خلال بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا، إلى النيابة العامة، بعد تكرار الواقعة خلال أسبوع واحد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الوزارة تواصلت مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأولمبية المصرية، وحصلت على تقارير مبدئية، كما طلبت تقارير تفصيلية بشأن التحقيقات التي أجريت مع إداريي ومسؤولي البعثتين في سلوفاكيا ودورة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية كشفت عن بعض المخالفات في الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر وعودة البعثات.

وتابع، أن من بين الإجراءات المنظمة لسفر البعثات الرياضية احتفاظ الإداري أو رئيس البعثة بجوازات سفر اللاعبين وإنهاء إجراءات السفر والعودة، إلا أن اللاعبين غادرا البعثتين وهما يحملان جوازي سفرهما. وأشار إلى أن زياد حجاج غادر فندق الإقامة في سلوفاكيا، بينما غادر محمد مصطفى الشامي البعثة خلال وجودها في منطقة الترانزيت بمطار روما أثناء رحلة العودة إلى القاهرة.

وأكد أن الواقعة الأولى كانت قد أُحيلت إلى التحقيق في الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، لكن تكرار الحالة دفع الوزير إلى تصعيد الإجراءات وإحالة الملف إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة التحقيق الرسمية المختصة بتحديد المسؤوليات وإثبات أي إدانة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم اللاعبين من خلال لائحة التكريم والرعايات الخاصة، إلى جانب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يضم نحو 4200 لاعب ويتولى توفير المعسكرات والتدريبات والتأهيل والإقامة والإعاشة والسفريات والمعسكرات التعليمية والتدريبية.

ولفت إلى أن اللاعبين زياد حجاج ومحمد مصطفى الشامي من أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، موضحًا أن الوزارة تقدم أيضًا مكافآت للأبطال الرياضيين وفقًا للائحة التكريم، مع إمكانية صرف مكافآت استثنائية للاعبين في بعض الحالات.

وأوضح الشاذلي أن أحد التفسيرات التي تدرسها الوزارة يتعلق باختلاف تصنيف اللاعبين ونتائجهم الرياضية، مشيرًا إلى أن اللاعبين اللذين غادرا البعثتين خرجا من دور الـ16 في البطولتين، ولم يحققا المراكز المتقدمة التي تؤهل للحصول على المكافآت الكاملة وفقًا للائحة، وهو ما قد يدفع بعض اللاعبين إلى البحث عن مسارات أخرى، مؤكدًا أن ذلك يظل في إطار التحليل إلى حين انتهاء التحقيقات.

وشدد على أن تكرار الواقعتين لا يعكس وجود انهيار في رياضة المصارعة أو اتحادها، مشيرًا إلى أن اللعبة حققت إنجازات رياضية، وأنها من الألعاب الواعدة والمنتظر منها تحقيق ميداليات أولمبية.

الشباب والرياضة المصارعة وزارة الشباب والرياضة روما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني

أوكرانيا تواصل نزيفها.. روسيا تعلن استهداف 6 مستودعات لممتلكات عسكرية تابعة لكييف

معبر إيريز

بأمر أمريكي .. الاحتلال يفتح معبر إيريز أمام الفلسطينيين

غواصات روسية - أرشيفي

بعد تهديدات موسكو .. البحرية البريطانية تكشف عن رعبها من الغواصات الروسية

بالصور

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد