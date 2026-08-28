أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6440 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7382 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51680 جنيها.

الدولار



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 28 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.69 جنيه

سعر الشراء: 58.49 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.61 جنيه

سعر الشراء: 68.31 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.



وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت، بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

وأوضحت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل نحو 34 و35 درجة مئوية يوم السبت، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

تحسن ملحوظ في الطقس منتصف الأسبوع

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة ستستمر حول معدلاتها الصيفية المعتادة، مع تحسن تدريجي في الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.