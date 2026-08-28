الزراعة تكشف طريق مصر للاكتفاء الذاتي من القمح.. «المصاطب» ترفع الإنتاج 30%

يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، ومع تزايد الحاجة إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تتجه الدولة إلى تطوير أساليب الزراعة ورفع إنتاجية الفدان، بالتوازي مع العمل على ترشيد معدلات الاستهلاك وتقليل الفاقد.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، أبرز الجهود التي يجري تنفيذها لتطوير زراعة القمح، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لا يعتمد فقط على زيادة المساحات المزروعة، وإنما يرتبط أيضًا برفع إنتاجية الفدان واستنباط أصناف جديدة وترشيد الاستهلاك.

الزراعة على المصاطب

وأوضح عمارة أن الزراعة على المصاطب تأتي في مقدمة أساليب الزراعة الحديثة التي يعمل مركز البحوث الزراعية على نشرها بين المزارعين، مشيرًا إلى قدرتها على رفع إنتاجية محصول القمح بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مياه الري وتحسين جودة المحصول.

وأكد أن التوسع في هذه الأساليب يساهم في تحقيق استفادة أكبر من الموارد الزراعية والمائية، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الإنتاج مع الحفاظ على الموارد المتاحة.

أصناف جديدة بإنتاجية أعلى

وأشار المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية إلى نجاح الباحثين المصريين في تقليص المدة اللازمة لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من القمح إلى ما بين 6 و8 سنوات، مقارنة بنحو 12 عامًا سابقًا.

وأوضح أن الأصناف الجديدة تستهدف تحقيق إنتاجية أعلى، إلى جانب تعزيز قدرتها على مقاومة الأمراض والآفات، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع إنتاجية وحدة الأرض.

زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي

وشدد عمارة على أن زيادة إنتاج القمح تمثل جزءًا أساسيًا من معادلة تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنها ليست العامل الوحيد، موضحًا أن ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد والهدر يمثلان جانبًا مهمًا من الحل.

ولفت إلى أن متوسط استهلاك الفرد في مصر يتجاوز 175 كيلوجرامًا سنويًا، مقابل نحو 80 كيلوجرامًا عالميًا، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلية.

وأكد أن الجمع بين رفع الإنتاجية، وتطوير الأصناف، وترشيد استخدام المياه، وخفض معدلات الاستهلاك والفاقد يمكن أن يدعم جهود مصر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح.ش