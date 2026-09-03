حملة تفتيشية مكبرة بمول محطة مصر في الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وإحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة.

تفاصيل الحملات الرقابية

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وشرطة المرافق حملة تفتيشية مكبرة بمول محطة مصر استهدفت متابعة الانضباط داخل المول، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، ورفع الإشغالات، ومراجعة الموقف الإيجاري للمحال والمنشآت.

وأسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ 722 ألف جنيه متأخرات إيجارية، إلى جانب تحرير 11 محضرًا تموينيًا وصحيًا للمخالفات التي تم رصدها، فضلًا عن تحرير 5 تقارير فنية خاصة بسلامة الغذاء.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن إعدام 30 كجم من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لحماية الصحة العامة ومنع تداول الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وفي إطار التصدي للإشغالات والتعديات على المساحات العامة، تم التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات، وإيداع المضبوطات بشرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتزامنًا مع أعمال الحملة، جرى تنفيذ حملة موسعة لأعمال النظافة بمول محطة مصر، بما يسهم في رفع مستوى النظافة والمظهر الحضاري للموقع، وتحسين البيئة المحيطة بالمترددين والعاملين بالمول.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف الأسواق والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مع عدم التهاون في أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو مخالفة القوانين والاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.