إحالة 5 مديري مدارس في نجع حمادي للتحقيق بسبب الغياب وعدم الجاهزية

قرر محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، إحالة 5 من مديري المدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق، وذلك على خلفية رصد ارتفاع ملحوظ في نسب غياب هيئات التدريس، وعدم الجاهزية أو الاستعداد بالشكل اللائق لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027م، والمقرر بدؤه السبت المقبل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة قادها مدير عام الإدارة لمتابعة اللمسات الأخيرة بالمنشآت التعليمية، وشملت مدارس الصياد الابتدائية المشتركة، محمد محمود هاشم الابتدائية، الصياد الحديثة الابتدائية، الشهيد أحمد عبد المحسن الابتدائية، والرحمانية الابتدائية الحديثة.





رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور علي يحيى، وكيل الإدارة، وعنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومنتصر محمود عبد الرحيم، مدير التعليم الابتدائي.

وشدد مدير عام الإدارة، على ضرورة الانتهاء الفوري من إعداد الجداول وقوائم الفصول، وتجهيز السجلات المدرسية وسجلات تحضير المعلمين، مع سرعة اعتماد الخطط الدراسية للمواد والأنشطة كافة.

كما وجّه برفع وإزالة الرواكد الخشبية وتكثيف أعمال النظافة العامة بجميع المباني، لضمان انطلاقة قوية وآمنة للعام الدراسي، تنفيذًا لتوجيهات طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.