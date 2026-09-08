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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رسالة طمأنة من نقيب الأطباء: تكلفة الدورات المطلوبة لتجديد التراخيص محدودة

الأطباء
الأطباء
عادل نصار

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء أن حصول الأطباء على بعض الشهادات والدورات التدريبية اللازمة لاستكمال ترخيص مزاولة المهنة لن يمثل عبئًا ماليًا عليهم، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تضع في الاعتبار القدرة المالية للأطباء وإتاحة هذه الدورات بتكلفة محدودة.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي شادي شاش، أن بعض الدورات التدريبية يمكن أن تتحمل تكلفتها جهات العمل، لافتًا إلى أن الهدف هو ضمان إتاحة البرامج المطلوبة أمام جميع الأطباء دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

وشدد على أن الدورات الإلزامية ستكون معتمدة من جهات رسمية، مثل المجلس الصحي المصري أو النقابة، مؤكدًا رفض السماح باستغلال حاجة الأطباء إلى التدريب وتحويل هذه الدورات إلى نشاط تجاري مرتفع التكلفة، قائلا: «ده خط أحمر.. التجارة والبيزنس في كورسات للأطباء ده غير مسموح به إطلاقًا».

وأكد أن الدورات التدريبية يجب أن تقدمها جمعيات أو جهات وأماكن معتمدة، لضمان جودة المحتوى التدريبي وصحة الشهادات الصادرة عنها.

وأشار إلى أن عدد الدورات الإلزامية سيكون محدودًا، ومن بينها دورات في التأثيرات الطبية، وأخلاقيات المهنة، و«Basic Life Support» أو دعم الحياة الأساسي، وهي دورة مرتبطة بإنعاش القلب والرئتين، وتعد من المتطلبات الأساسية للأطباء.

وأوضح أن هذه الدورات ستكون متاحة في عدد كبير من الجامعات والكليات والمستشفيات، إلى جانب المجلس الصحي المصري والنقابة، بما يضمن سهولة الحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة.

واختتم بالتأكيد على أن التخوف من تحول هذه المتطلبات إلى عبء مالي على الأطباء محل اهتمام من الجهات المعنية، وأنه سيتم العمل على ضمان إتاحتها بصورة مناسبة ومنخفضة التكلفة.

الأطباء نقيب الأطباء التكليف

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