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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصر سالم: معرض العلمين الدولي للطيران يشهد عرض نحو 100 طائرة من الطائرات المدنية والعسكرية

معرض العلمين
معرض العلمين
هاني حسين

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل حدثًا مهمًا يجمع المتخصصين والشركات العاملة في مجالات الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن اليوم يشهد افتتاح النسخة الثانية من المعرض، بعد انطلاق نسخته الأولى عام 2024.

وهنأ سالم خلال مداخلة مع الإعلامية جاكلين ماهر، على قناة إكسترا نيوز، المصريين بمناسبة افتتاح المعرض، موضحًا أن النسخة الحالية تضم نحو 250 عارضًا من 50 دولة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات على المتخصصين الراغبين في التعرف على أحدث التقنيات والمنتجات في مجالات الطيران والفضاء.

وأضاف أن جمع هذا العدد الكبير من الشركات والعارضين في مكان واحد يتيح للمتخصصين الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية، سواء في مجال تصنيع الطائرات والمعدات أو اقتناء التقنيات والأنظمة الحديثة، بدلًا من الانتقال إلى عشرات الدول للتعرف على إمكاناتها ومنتجاتها.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المعرض يعكس مكانتها كوجهة عالمية وسياحية بارزة، لافتًا إلى أن المعرض يشهد عرض نحو 100 طائرة من الطائرات المدنية والعسكرية، إلى جانب تنظيم 50 عرضًا جويًا بمشاركة تشكيلات مختلفة.

وأكد أن استضافة هذا التجمع الدولي المتخصص على أرض مصر تسهم في توفير الوقت والجهد للمتخصصين، وتتيح لهم الاطلاع بشكل مباشر على أحدث الطائرات والمعدات والتقنيات في مكان واحد.

العلمين اخبار التوك شو مدينة العلمين مصر قبرص

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