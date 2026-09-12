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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إمبراطورية وهمية بـ27 مليون دولار.. مؤسسة شركة إسرائيلية تواجه السجن 20 عامًا

إيليت راز
إيليت راز
فرناس حفظي

أقرت الإسرائيلية إيليت راز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Joonko Diversity، بالذنب في قضية احتيال على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، بعد اتهامها بتضليل مستثمرين وجمع نحو 27 مليون دولار لتمويل شركتها الناشئة.

وحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، زعمت راز خلال عامي 2021 و2022 أن شركتها المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب العمل على استقطاب وتوظيف المرشحين، تتعامل مع شركات عالمية كبرى، وادعت أن لديها أكثر من 100 عميل وأنها عملت مع أكثر من 100 ألف مرشح للوظائف.

ووفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المقدمة عام 2024، قدمت راز للمستثمرين شهادات إيجابية مزعومة من عملاء، رغم أن شركات وردت أسماؤها في تلك الادعاءات لم تكن عملاء للشركة أصلًا.

واتهمتها السلطات بتقديم مستندات مزورة، من بينها كشف حساب مصرفي أظهر أن رصيد الشركة يتجاوز 5 ملايين دولار، بينما كان رصيدها الحقيقي أقل بملايين الدولارات.

وانكشف المخطط في عام 2023، بعدما شكك أحد المستثمرين في ادعاءات راز وطالبها بمعلومات حول أداء الشركة. وكشفت التحقيقات كذلك عن إرسال أوامر شراء وهمية منسوبة إلى عملاء مزعومين، تضمنت توقيعات مزورة لجهات لم تكن تربطها أي علاقة تجارية بالشركة.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن راز ضللت المستثمرين عن علم، وإن انهيار شركة «جونكو» تسبب في خسائر بملايين الدولارات لعدد من المستثمرين.

وبعد إقرارها بالذنب، تواجه راز عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.

إيليت راز المؤسسة والرئيسة التنفيذية شركة Joonko Diversity قضية احتيال على الأوراق المالية الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي هيئة الأوراق المالية البورصات الأمريكية

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