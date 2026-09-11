ضبط 5 متهمين في احتجاز عامل وتهديده بكلب لمساومة أسرته بالغربية والنيابة تحبسه 4 أيام

تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من كشف غموض ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر إحدى المواطنات من إقدام عدد من الأشخاص على خطف ابن خالها داخل قطعة أرض زراعية بمحافظة الغربية والتعدي عليه بالضرب وتقييده وتهديده باستخدام كلب بالإضافة إلى تصويره وإرسال الفيديو لأسرتها لمساومتهم على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

تحرك أمني عاجل

وبالفحص والتحريات تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تقدم المجني عليه عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة السنطة ببلاغ لتضرره من 5 أشخاص 4 رجال وسيدة وأوضح في بلاغه أن أحد المتهمين استدرجه إلى أرض زراعية بزعم حل خلاف مالى بينهما ليُفاجأ بتواجد باقي المتهمين الذين اعتدوا عليه بالضرب وقيدوه ثم قاموا بتحريض كلب خاص بأحدهم لعقره واستولوا على هاتفه المحمول قبل أن يتمكن من الهرب.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وثقوا الواقعة بمقطع فيديو وأرسلوه إلى نجلة عمة المجني عليه القائمة بالنشر لإرغام أهله على دفع فدية مالية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وتبين أن من بينهم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مقيمين بذات الدائرة وهي مركز شرطة السنطة وقبض عليهم وبحوزتهم الكلب المستخدم في الواقعة وبإرشادهم تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه والأدوات المستخدمة في التعدي.

استخدموا كلب في احتجازه

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة لنفس الأسباب والخلافات المالية المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما تقرر إيداع الكلب إحدى دور الرعاية البيطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.