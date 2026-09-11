برشلونة يحصن حمزة عبد الكريم من أندية أوروبا برفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن تطور جديد ومهم يتعلق بعقد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة، بعدما تم رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بشكل كبير.

رفع الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم

وحسب ما أوردته الصحيفة، ارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم إلى 150 مليون يورو، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة السابقة، في خطوة تعكس رغبة برشلونة في تأمين مستقبل اللاعب والحفاظ على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويهدف هذا البند الجديد إلى منح النادي الكتالوني سيطرة أكبر على مستقبل المهاجم الشاب، إذ لن يكون بإمكان أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته التعامل مع اللاعب بشكل مباشر عبر دفع الشرط الجزائي فقط، بل سيصبح التفاوض مع برشلونة أمرًا أساسيًا في حال وجود اهتمام رسمي بضمه.

تأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام المتزايد بالمواهب الشابة داخل برشلونة، ورغبة إدارة النادي في حماية استثماراتها المستقبلية، خصوصًا مع ارتفاع قيمة اللاعبين الواعدين في سوق الانتقالات.

ويُنظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد الأسماء التي يسعى برشلونة إلى تأمين مستقبلها، بينما قد تشكل قيمة الشرط الجزائي الجديدة حاجزًا كبيرًا أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب المصري الشاب مسيرته مع برشلونة، وسط تطلعات كبيرة بأن ينجح في حجز مكان له ضمن صفوف الفريق الأول مستقبلًا، بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني.

ويُعد حمزة عبد الكريم نجم فريق الأهلي السابق ومنتخب مصر أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة في كرة القدم الأوروبية في الفترة الحالية، ويحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، خاصة مع وجوده داخل أحد أكبر أندية العالم.