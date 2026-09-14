سفير سلطنة عُمان لدى أنجولا يقدم أوراق اعتماده

قدم عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية أنجولا، إلى دومينغوس فييرا لوبيس، وزير الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنجولية وذلك خلال استقباله في العاصمة الأنجولية لواندا.

ورحب الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية الأنجولية بالسفير العماني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين جمهورية أنجولا وسلطنة عُمان وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل سلطنة عُمان لدى جمهورية أنجولا، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة وينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.