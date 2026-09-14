قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة
مارك روته: الناتو يواصل تعزيز دعم أوكرانيا والدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف
ميرز: ألمانيا تؤدي دوراً محورياً في تحديد مصير أوروبا
«نازا» يحاصر إسرائيل.. تل أبيب تجهز «رواية موحدة» لمواجهة اتهامات قتل المدنيين في غزة
مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة خفيفة غرب ألمانيا
تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي العام في شمال سيناء
سيرجي ماركوف: روسيا لا تريد التصعيد وترد على الهجمات الأوكرانية
مستشار الضرائب: إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه.. والضريبة تُحسب تصاعديًا
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة
رضا فرحات: العلاقات المصرية السعودية نموذج للشراكة العربية القادرة
ترامب: بايدن وراء ارتفاع الأسعار في أمريكا.. والنفط سيتراجع بعد انتهاء حرب إيران
جلسة حاسمة في برشلونة.. فليك وديكو يحددان مصير حمزة عبد الكريم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رفع الإشغالات من ميدان الحصري.. حملة مكبرة لضبط الباعة الجائلين في أكتوبر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
ندى سويفى

شهد ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية مكبرة شنتها مباحث أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت ضبط الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

بدأت الحملة بتمشيط الميدان والشوارع المحيطة به، حيث تم التعامل مع الإشغالات الموجودة بالطريق العام، ورفع عدد كبير من الاستاندات التي يستخدمها الباعة في عرض بضائعهم، بما ساهم في إعادة فتح أجزاء من الطريق أمام المارة والسيارات.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر إشغال طريق بحق عدد من البائعين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع رفع الإشغالات المضبوطة.

وتأتي الحملات في إطار خطة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين، والحفاظ على السيولة المرورية والانضباط داخل الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.

ميدان الحصري أكتوبر مدينة 6 أكتوبر مباحث أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

حسام عبد المجيد

أنا ابن الزمالك.. حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الأهلي

سقوط بوابة مدرسة

بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

رفع الإشغالات من ميدان الحصري.. حملة مكبرة لضبط الباعة الجائلين في أكتوبر

الطبيب المتوفى

أعاد الأمل لمرضاه.. أطباء قنا تنعى طبيب عيون لقى مصرعه بالطريق الصحراوى

محكمة

تأييد حكم حبس موظف سنة بتهمة تزوير شهادة مرضية للحصول على إجازة

بالصور

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد