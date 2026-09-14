رفع الإشغالات من ميدان الحصري.. حملة مكبرة لضبط الباعة الجائلين في أكتوبر

شهد ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر حملة أمنية مكبرة شنتها مباحث أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت ضبط الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

بدأت الحملة بتمشيط الميدان والشوارع المحيطة به، حيث تم التعامل مع الإشغالات الموجودة بالطريق العام، ورفع عدد كبير من الاستاندات التي يستخدمها الباعة في عرض بضائعهم، بما ساهم في إعادة فتح أجزاء من الطريق أمام المارة والسيارات.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر إشغال طريق بحق عدد من البائعين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع رفع الإشغالات المضبوطة.

وتأتي الحملات في إطار خطة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين، والحفاظ على السيولة المرورية والانضباط داخل الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر.