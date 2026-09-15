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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادة القوات الجوية بالناتو: التحقيقات مستمرة بشأن مسيرة أُسقطت فوق ليتوانيا

مركز العمليات الجوية المشتركة
مركز العمليات الجوية المشتركة
أ ش أ

أعلنت قيادة القوات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع السلطات الوطنية المختصة بشأن الطائرة المسيرة التي أُسقطت فوق المجال الجوي الليتواني الليلة الماضية.

وأضافت القيادة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مقاتلتين إيطاليتين من طراز "يوروفايتر"، منتشرتين ضمن مهمة الدفاع الجوي للناتو في قاعدة شياولياي بليتوانيا، أقلعتا واعترضتا الطائرة المسيرة وأسقطتاها داخل المجال الجوي للبلاد.

وأوضحت أن العملية جرى تنسيقها من خلال مركز العمليات الجوية المشتركة التابع للناتو في مدينة أوديم بألمانيا.

وأشارت إلى أن حلف الناتو ينشر عشرات الطائرات وعدداً من قدرات الدفاع الجوي الأخرى في مواقع استراتيجية عبر أراضيه، تدعمها وسائل تشمل طائرات التزود بالوقود جواً وطائرات الإنذار المبكر.

وأكدت أن هذه القدرات تشكل مجتمعة منظومة دفاعية متعددة الطبقات تسهم في حماية دول الحلف وسكانها البالغ عددهم نحو مليار شخص.

قيادة القوات الجوية الناتو مركز العمليات الجوية

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