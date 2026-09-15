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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تؤكد عمق العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتكامل الاقتصادي

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، وتُمثّل خطوة محورية تُجسّد عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة والرياض، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.


وقال عبد الحفيظ، في بيان صحفي اليوم، إن الحرص المتواصل من القيادة السياسية في البلدين على استمرار القمم واللقاءات التشاورية رفيعة المستوى يعكس إدراكاً عميقاً بحجم التحديات التي تجابه المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تشكلان ركيزتي التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تنسيقهما المباشر يُمثّل حائط صد مناع أمام الأزمات العاصفة بالإقليم.

وأضاف نائب حزب الإصلاح والتنمية أن الزيارة تحمل رسائل سياسية واضحة ومباشرة للعالم أجمع، مفادها وحدة الموقف المصري والأنظمة العربية حول القضايا المحورية؛ وفي مقدمتها دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة المخططات التي تستهدف المساس بالأمن القومي العربي، مشدداً على أن الرؤية الموحدة بين القاهرة والرياض تُسهم بفاعلية في دفع جهود الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات المشتعلة بالمنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، أوضح النائب محمد عبد الحفيظ أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد نقلة نوعية تتجاوز نطاق التعاون التقليدي إلى آفاق الشراكة الاقتصاديّة الشاملة والمستدامة.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري الواعد في مصر، وما شهده من إصلاحات هيكلية وتطوير للبنية التحتية، يُشكل بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات السعودية التنموية والمباشرة، ما يخدم أهداف التنمية الشاملة ورؤيتي مصر (2030) والسعودية (2030).

واختتم عبد الحفيظ بيانه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجيّة في تاريخ العلاقات الدولية؛ حيث تقوم على جذور شعبية وثقافية راسخة ومصالح استراتيجية مشتركة، مؤكداً أن مخرجات هذه الزيارة ستنعكس إيجابياً على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في البلدين، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار العربي في مرحلة فارقة من تاريخ المنطقة.

محمد عبد الحفيظ مجلس النواب محمد بن سلمان

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