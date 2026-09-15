برلمانية: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة والرياض، وتؤكد استمرار التواصل والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتي البلدين.

لقاء السيسي ومحمد بن سلمان يعزز التنسيق العربي

وقالت هناء أنيس رزق الله إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تنسيقا مستمرا بين الدول العربية الرئيسية.

العلاقات المصرية السعودية ركيزة للأمن والاستقرار

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن قوة العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر على التعاون الثنائي، وإنما تمتد إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل عاملا مهما في التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية، والدفع نحو حلول تحفظ استقرار المنطقة.

التعاون الاقتصادي والاستثماري أولوية المرحلة المقبلة

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين، بما يساهم في زيادة حجم التعاون وتعزيز المصالح المشتركة بين الشعبين.

القاهرة والرياض أمام مرحلة جديدة من التعاون

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون المصري السعودي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاستثماري، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تمتلك مقومات قوية تسمح بمزيد من التطور والتكامل خلال الفترة المقبلة.

تنسيق مصري سعودي يعزز الموقف العربي

ولفتت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن استمرار اللقاءات والتشاور بين القيادة المصرية والقيادة السعودية يبعث برسالة واضحة حول أهمية وحدة الصف والتنسيق العربي في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة مع تعقد الملفات الإقليمية وتشابك المصالح والتطورات.

شراكة تاريخية قابلة لمزيد من التطور

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والمصالح المشتركة، مؤكدة أن استمرار الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز هذه الشراكة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي ويدعم الاستقرار العربي.