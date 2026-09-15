نائبة: لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي في توقيت بالغ الأهمية

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، باعتبارها واحدة من أهم ركائز العمل العربي المشترك.

وقالت الشيمي إن توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يجعل التنسيق بين مصر والسعودية أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن القاهرة والرياض تمتلكان ثقلًا سياسيًا وشعبيًا واقتصاديًا كبيرًا يمكن توظيفه في دعم الاستقرار وحماية المصالح العربية.

وأضافت أن العلاقات المصرية السعودية أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها علاقات راسخة لا تتأثر بالظروف أو المتغيرات، وإنما تقوم على تاريخ طويل من التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة، مؤكدة أن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يمثل امتدادًا لهذا المسار ويعزز فرص الانتقال بالعلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا في مختلف المجالات.

وأوضحت أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع امتلاك مصر والسعودية فرصًا واسعة للتكامل في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، بما يخلق فرصًا جديدة للشباب ويدعم جهود التنمية في البلدين.

وأكدت الشيمي أن قوة العلاقات المصرية السعودية تنعكس بصورة مباشرة على قوة الموقف العربي، وأن التنسيق بين القاهرة والرياض في الملفات الإقليمية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار وخفض حدة التوترات، مشددة على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى صوت عربي قوي ومتزن قادر على حماية المصالح العربية والدفع نحو الحلول السياسية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تؤكد أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الحسابات السياسية الآنية، وأن هناك إرادة مشتركة للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية وتطويرها بما يخدم الشعبين المصري والسعودي ويدعم الأمن والاستقرار في المنطق