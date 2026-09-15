رئيس مجلس إدارة معاهد المنتزه للتمريض يكشف كواليس أزمة التنسيق الإلكتروني مع وزارة الصحة

قال محمود مهران، رئيس مجلس إدارة معاهد المنتزه الثانوية الفنية للتمريض بالإسكندرية والبحيرة وبرج العرب، إن هناك من يبدع في اختلاق المشكلات التي ليس لها حل في منظومة التعليم الفني الصحي، مشيرًا إلى أنهم خلقوا مشكلتين في وقت ضيق جدًا، عقدتا أولياء الأمور والطلبة وكدرتا السلم العام.

وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم أن المشكلة الأولى كانت منذ حوالي شهرين، عندما تم فرض 75 جنيهًا على الطالب في التدريب في اليوم الواحد، موضحًا أن هذا الأمر خاص بطالب المدارس الخاصة، بينما طالب المدارس الحكومية لا يفرض عليه شيء، قائلا: "إزاي يا فندم؟ ما هو ده ابن مصر وده ابن مصر"، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور تمنع التمييز وتقول إن المواطنين كلهم سواء.

وأوضح أن المشكلة الثانية تتعلق بقيام الوزارة بالتنسيق، رغم أن هذا الأمر حدث في العام الماضي، وتم اللجوء إلى المحكمة، التي حكمت لهم، ثم تنازل الطرفان واصطلحا على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المادتين 26 و25 صريحتان في أن مجلس الإدارة هو صاحب الحق في تقرير مصير الطلاب وقبول الطلاب والسعة حسب السعة التي حددتها الدولة، دون مخالفة.

وأشار إلى أنهم فوجئوا بإثارة مشكلة أن الوزارة تقوم بالتنسيق، قائلًا: "فجأة وبدون أي أسباب وبدون أي مسببات هم بيتدخلوا فى صلاحيات مجالس الإدارة للمدارس ويعملوا تنسيق"، قائلا: "وجايين تعملوا تنسيق قبل الدراسة بيومين؟"، موضحًا أن الوزارة تعرف معايير المعهد ومساحته وعدد الطلاب الذي يستوعبه، كما أنهم أرسلوا لها استبيانات من شهر عن المساحات والفصول والحدائق.

وناشد محمود مهران النائب العام التدخل في المشكلة، قائلًا: "أنا ببلغ النائب العام على الهواء للتدخل في هذه المشكلة لحل مشاكل طلاب مصر"، مؤكدًا أن المشكلة عقدت أولياء الأمور والطلاب وعرضت الطلاب للتشرد، لأنهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، وأن المشكلة لا تزال مستمرة.