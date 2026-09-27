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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة فيلا بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالدلوف للفيلا المجاورة لها فى محاولة لسرقتها بالجيزة .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من (موظفة– مقيمة بدائرة القسم ) بتلقيها إتصال هاتفى من"القائمة على النشر" جارتها بالفيلا الملاصقة لها ، وأبلغتها بقيام أحد الأشخاص بالدلوف للفيلا الخاصة بها وعقب مشاهدته لها فر هارباً .


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (مسوق عقارى - مقيم بذات الدائرة) .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى موظفة

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