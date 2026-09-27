إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق بلقاس جمصة.. أسماء

أصيب 3 أشخاص،، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق بلقاس – جمصة، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، و انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من مصطفى حسين العشماوي، 18 عاما ، الهلالي – مقيم بلقاس باشتباه كسر باليد اليمنى، واشتباة كسر بالركبة اليمنى، وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد القطب محمد أبو الخير، 24 عاما مقيم ، الحفير بلقاس: اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وسحجات وكدمات.و محمد عمر عبد العزيز محمد، 23 عاما ، الحفير ببلقاس سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق