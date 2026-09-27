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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شركة اس تي إم للاستثمار تتبنى نموذجًا متكاملًا للاستثمار والتطوير في ستة قطاعات استراتيجية

شركة
شركة
أحمد عبد القوى

 تُقدِّم شركة اس تي إم للاستثمار نموذجًا استثماريًا متكاملًا يجمع بين التنوع والتخصص، من خلال إدارة عددٍ من القطاعات الحيوية بهدف تحقيق قيمةٍ مضافةٍ ومستدامةٍ على المدى الطويل، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتركِّز رؤية الشركة على تطوير منظومةٍ استثماريةٍ متنوعةٍ تمتد عبر ستة قطاعاتٍ استراتيجيةٍ رئيسية، تشمل التطوير العقاري، وإدارة المولات التجارية والإدارية، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا والبنية التحتية الذكية، والفندقة.
وقال المهندس/ شادي سليم، الرئيس التنفيذي لشركة اس تي إم للاستثمار:" نعمل على بناء نموذجٍ استثماريٍّ متكاملٍ يستفيد من الخبرات والإمكانات المتخصصة في مختلف قطاعاتنا، وتعزيز التعاون بينها بما يرفع كفاءة التشغيل ويتيح لنا الاستجابة بمرونةٍ لمتغيرات السوق واحتياجات العملاء، مما يشكل ركيزةً أساسيةً لتطوير استثماراتنا".
وأكد الأستاذ/ عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اس تي إم للاستثمار، أن الشركة تتبنى استراتيجيةً طويلةَ الأجل تقوم على الاستثمار في القطاعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ونواصل التوسع في الاستثمار بالقطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم خطط التنمية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. إن نجاحنا لا يقتصر على تطوير المشروعات، بل يمتد إلى بناء شراكاتٍ قوية، والتركيز على الجودة والابتكار، والمساهمة في تعزيز بيئةٍ استثماريةٍ جاذبةٍ تدعم نقل الخبرات وتعزز التنافسية وتحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا".
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد المحاور الرئيسية لنشاط الشركة، وتسير فيه الشركة بخطىً ثابتة من خلال المشاركة مع المطورين وتنفيذ مشروعاتٍ مستقلة، من بينها مشروعاتٌ سكنيةٌ مثل مشروعي «مايان» في القاهرة الجديدة والشروق، ومشروع «إيليفن» بالتسعين الجنوبي، إلى جانب المشروع التجاري «إيست بلازا»، فضلًا عن استعداد الشركة لإطلاق مدينةٍ متكاملةٍ جديدةٍ في شرق القاهرة خلال الفترة المقبلة.
ولفت الجوهري إلى أن الشركة دخلت كذلك في عددٍ من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات والمطورين العقاريين، من بينها مشروع «لا فيستا سيتي» بالتعاون مع «لا فيستا»، بالإضافة إلى شراكاتٍ مع «ماونتن فيو» في مشروعات «جراند فاليز» و«بارك واي» و«1.1»، ومع «الكازار» في مشروعي «كريك تاون» و«استودا»، فضلًا عن شراكةٍ مع «سوليك» في مشروع «تراس»، ومع «حسن علام» في مشروع «سوان ليك ريزيدنس».
وأشار الجوهري إلى أن الشركة تركز خلال المرحلة المقبلة على التوسع وفق خططٍ مدروسة، مع الحفاظ على الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات إلى العملاء، وتنفيذها بأعلى درجات الدقة ووفق أعلى المعايير، والانضباط في التنفيذ، وجودة المنتجات والخدمات، مؤكدًا أن جاهزية المشروعات للتسليم تُعد إحدى أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مشروعات الشركة العقارية، بما يلبي احتياجات العملاء المتطورة ويتماشى مع متطلبات السوق وتطورات الاقتصاد المصري.
كما تمتد أنشطة الشركة إلى قطاع التعليم، من خلال شبكةٍ من المدارس التي تجمع بين المناهج التعليمية الحديثة والحفاظ على الهوية المصرية والقيم المجتمعية والتربية الدينية، من بينها «بارك واي» و«نورث جيت» و«المدرسة المصرية اليابانية» و«المدرسة المصرية الألمانية»، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلةٍ وقادرةٍ على المنافسة في سوق العمل.

وتشمل استثمارات الشركة كذلك قطاع الرياضة، من خلال تطوير مجموعةٍ من الأندية والمنشآت الرياضية، من بينها «نوادي ليدز» و«نادي كارما» و«نادي كيان للفروسية»، بهدف تنمية المواهب الرياضية وإعداد أجيالٍ جديدةٍ من الأبطال، إلى جانب توفير تجارب رياضية وترفيهية متكاملة داخل الوجهات العمرانية.
كما تشمل أنشطة الشركة أيضًا قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الذكية، في إطار توجهٍ يستهدف تطوير الحلول الرقمية ودعم التحول الرقمي وتقديم خدماتٍ تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الترابط بين مختلف مكونات الوجهات العمرانية المتكاملة عبر منظوماتٍ رقميةٍ متطورة، إلى جانب عددٍ من المشروعات في قطاع الفندقة، من خلال استثماراتٍ تستهدف تطوير تجارب فندقة متكاملةٍ تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات السوق.
ويعكس هذا التنوع في القطاعات التزام الشركة بتقديم قيمةٍ مستدامةٍ للسوق المصري، من خلال استثماراتٍ ومشروعاتٍ تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم النمو، وتسهم في دفع مسار التنمية في مصر.
 

شراكة مصر عالم

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