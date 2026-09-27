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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دانتيل شفاف .. هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أسبوع الموضة بميلانو

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ريهام قدري


خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال حضورها عرض دار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند غابانا» لموسم ربيع وصيف 2027، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، حيث ظهرت بإطلالة لافتة عكست الطابع الجريء والأنيق للدار.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي 


واختارت هيفاء وهبي لهذه المناسبة إطلالة باللون الأسود من الدانتيل الشفاف، وهي من التصاميم التي قدمتها الدار ضمن مجموعتها الجديدة على منصة العرض.


وجاء التصميم بقماش شفاف بالكامل، مع أكمام نصفية مزينة بتفاصيل مزمومة، إلى جانب أزرار أمامية ناعمة في الجزء العلوي، فيما زينت منطقة الخصر بتفاصيل مستوحاة من قصة «البيبلوم»، ما منح الإطلالة لمسة أنثوية واضحة.

وحرصت هيفاء وهبي على تنسيق إطلالتها بطريقة تتماشى مع أجواء عرض «دولتشي آند غابانا»، لتظهر بإطلالة تجمع بين الجرأة والفخامة، وتلفت الأنظار خلال حضورها أحد أبرز عروض أسبوع الموضة في ميلانو.

هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي ملابس هيفاء وهبي بميلانو دانتيل

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