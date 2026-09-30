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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هالة السعيد: لا مكان للنجاح الفردي.. قوة سيدات الأعمال في الشراكة العربية

الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
الديب أبوعلي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن المشاركة الكاملة للمرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل الدول العربية، مشددة على ضرورة الانتقال من النجاحات الفردية لسيدات الأعمال إلى بناء قوة اقتصادية عربية مشتركة، وتعزيز التعاون والشراكات بين سيدات الأعمال في مختلف الدول العربية.

وقالت “السعيد”، خلال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، إن المرأة العربية في مجال الأعمال ليست حالة استثنائية، وإنما شريك أصيل في صناعة المستقبل وداعم أساسي في بناء المجتمعات، مشيرة إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لبحث كيفية تحويل قصص النجاح الفردية إلى شبكة عربية أكثر تأثيرًا وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضافت أن العالم يشهد تغيرات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات في الاقتصاد وسوق العمل والمنافسة العالمية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو ما يتطلب مزيدًا من القدرة على التفاعل مع هذه المتغيرات والتكيف معها.

وأوضحت أن المرأة العربية أثبتت قدرتها على النجاح في مجالات متعددة، من الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والاقتصاد الإبداعي، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشاركة إلى التأثير، ومن النجاح الفردي إلى العمل المشترك، ومن الأسواق المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

دعم مسيرة سيدات الأعمال العرب

وطرحت “السعيد” خمس رسائل رئيسية لدعم مسيرة سيدات الأعمال العرب، موضحة أن التعاون لم يعد خيارًا إضافيًا، وإنما أصبح ضرورة للنجاح، داعية إلى ربط الخبرات ورؤوس الأموال والموارد المتاحة في العالم العربي، وبناء شراكات حقيقية بين سيدات الأعمال في مختلف الدول العربية.

وأكدت أهمية تشجيع الاستثمار العربي المباشر باعتباره وسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء اقتصاد عربي أكثر ترابطًا واستقرارًا، مشيرة إلى إمكانية إقامة مشروعات وشراكات تربط بين الأسواق العربية وتفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وشددت على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، باعتبارها أدوات أساسية للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التكنولوجيا تظل أداة، بينما يظل الإنسان وقدراته الذهنية والإبداعية في صدارة عناصر النجاح.

كما أكدت أن النجاح المستدام يحتاج إلى المعرفة والتعلم المستمر، داعية سيدات الأعمال إلى الاستثمار في تطوير المهارات وفرق العمل واكتساب معارف جديدة، بما يواكب التغيرات المتسارعة في الاقتصاد وسوق العمل.

وتناولت “السعيد” أهمية نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة، داعية سيدات الأعمال إلى دعم الشباب من خلال تقديم النصح والتوجيه، وفتح مجالات التدريب والعمل والاستثمار أمامهم، باعتبار تمكين جيل جديد من النساء والشباب جزءًا أساسيًا من استدامة التنمية والنهضة العربية.

وفي رسالتها الخامسة، دعت إلى «التفكير عربيًا والانطلاق عالميًا»، والعمل على الانتقال من التعامل مع الأسواق العربية باعتبارها أسواقًا منفصلة إلى بناء مساحة اقتصادية عربية أكثر تكاملًا، بما يسمح بإقامة شراكات تبدأ داخل الدول العربية وتمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت أهمية دعم ظهور علامات تجارية عربية قادرة على المنافسة عالميًا، وإنشاء شبكات من سيدات الأعمال تساعد في الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حضور المرأة العربية في الاقتصاد العالمي.

واختتمت “السعيد” بالتأكيد على أهمية أن يسهم الاجتماع في تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال العرب، وتحويل الأفكار المطروحة إلى شراكات ومبادرات عملية تدعم التكامل الاقتصادي العربي وتوسع مشاركة المرأة في صناعة المستقبل.

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