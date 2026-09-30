الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري توافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت الهيئات البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن و حماة الوطن و الشعب الجمهوري الموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وقال النائب فرج فتحي عضو مجلس النواب أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة لأن البنية التحتية غير جاهزة للتطبق على أرض الواقع.

وأَضاف " تأجيل القانون ليس عدول عنه وإنما تجهيز للبنية التحتية للمحاكم و هو ينظم المحاكمات الجنائية و لا علاقة له بسجناء الرأي كما تحدث أحد النواب خلال الجلسة في إشارة لنائب حزب العدل.