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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشريعية النواب: إرجاء الإجراءات الجنائية لإتاحة الوقت لاستكمال التجهيزات

النائب محمد عيد محجوب ، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب
النائب محمد عيد محجوب ، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد عيد محجوب ، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأن رئيس البرلمان أحال للجنة  مشروع القانون المقدم من النائب وأكثر من عشرة من أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رئيس تشريعية النواب في كلمته في الجلسه العامه ، وبناءً عليه، عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، بحيث إنه، في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، من تنظيم متكامل للقواعد الإجرائية الجنائية، وما استلزمه من تعديل بعض الأحكام المنصوص عليها بالأحكام القانونية والإجراءات التنفيذية والمؤسسية والإجرائية، لتنفيذ ما تضمنه من أحكام جديدة، خاصة النظام الإلكتروني للإعلان والتقاضي عن بُعد، وما يستتبع ذلك من رقمنة كافة البيانات الخاصة بهذه الإجراءات، وما يرفعه من أي عيوب عملية لدى النظام وأحكامه.

وتابع محجوب لذا، ورد مشروع القانون في مادة واحدة باشتراط مادة سابعة، وهي استبدال العبارة «الأول من أكتوبر 2027» بدلًا من العبارة «الأول من أكتوبر» الواردة بالمادة السادسة من القانون المشار إليه، وذلك لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات اللوجستية والفنية والتقنية التي يقتضيها إعمال قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يحقق حسن تطبيقه وتحقيق الغاية المنشودة منه.

ونوه إلى أن كافة الأحكام الإجرائية والأحكام التي تضمنت الأحكام الموضوعية، لسبيل الحبس الاحتياطي والمادة 22 الخاصة بالتصرف في جرائم المعاقب عليها بالإعدام، إذن النزول بالعقوبة، فإنه عملًا بالمادة 5 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، يتم العمل بها منذ إصدار هذا القانون.

وقد أصدرت محكمة العدل المصرية مجموعة من الأحكام، عملت فيها نصوص قانون الإجراءات الجنائية، لأن الأحكام الأصلح للمتهم، أو النصوص الأصلح للمتهم، التي أتت بأحكام في صالح المتهم، لا يشترط فيها نفاذ القانون بل إصداره.

ومن ثم، فلا يوجد أي ضرر سوف يلحق بالمتهمين بشأن الأحكام التي وردت بقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحقوق التي آثر لها، أو وضع المتهمين في وضع أصلح من القانون الساري حاليًا ، ولذلك، نأمل من حضراتكم الموافقة على هذا المشروع.

النائب محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رئيس البرلمان قانون الإجراءات الجنائية النظام الإلكتروني للإعلان

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