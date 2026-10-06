خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ القليوبية يوجّه بتكثيف العمل الميداني وتحسين الخدمات

استهل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بتقديم التهنئة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة وأبناء محافظة القليوبية والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل شاهدة على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية.



وعقب ذلك، أكد محافظ القليوبية أهمية مواصلة العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي عقده الأسبوع الماضي بحضور الوزراء والمحافظين، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري كل في نطاق اختصاصه، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المشكلات على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.

كما وجّه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد لقاء جماهيري شهري داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، برئاسة رئيس المدينة أو الحي، للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم والوقوف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، ووضع حلول عملية للمشكلات المطروحة، ومتابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.