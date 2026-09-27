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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل رول اللحم مع بابا غنوج.. جديدة ولذيذة

رول اللحم مع بابا غنوج
رول اللحم مع بابا غنوج

رول اللحم مع بابا غنوج من الأطباق الغير معروفة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لا يقاوم ومختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رول اللحم مع بابا غنوج ، فيما يلي:

مقادير رول اللحم مع بابا غنوج


● لحمة معصجة

● بقدونس

● صلصة طماطم

لخليط بابا غنوج
● باذنجان مشوي مقشر
● زيت
● طحينة
● ثوم
● ملح
● فلفل أسود
● بابريكا
● بقدونس
● خل


 

طريقة تحضير رول اللحم مع بابا غنوج

تخلط اللحمة المعصجة مع البقدونس والصلصة.

يحشى ورق السبرنج رول بخليط اللحمة المفرومة.

يقطع رولات صغيرة ويوضع فى الفرن فى قوالب الكب حتى النضج.

لخليط البابا غنوج:

يخلط الباذنجان والطحينة والثوم والزيت والملح والفلفل والبابريكا والبقدونس والخل.

تقدم رولات اللحم مع خليط البابا غنوج.

رول اللحم مع بابا غنوج مقادير رول اللحم مع بابا غنوج طريقة تحضير رول اللحم مع بابا غنوج طريقة عمل رول اللحم مع بابا غنوج

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