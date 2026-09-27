ماذا يحدث للجسم عند تناول البرقوق المجفف؟

إذا كنت تسعى لاتباع نظام غذائي غني بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، فهناك عنصر غذائي هام ينصح خبراء التغذية بعدم إغفاله: البرقوق المجفف.

فوائد البرقوق المجفف الصحية واسعة النطاق بشكل مدهش للبرقوق المجفف فوائد صحية عديدة ، من صحة الجهاز الهضمي إلى الحفاظ على صحة العظام، وتنظيم الاستجابة المناعية، والوقاية من داء السكري وتصلب الشرايين، والشعور بالشبع

كما أنها متعددة الاستخدامات إلى حد كبير، يمكنك تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى وجباتك لتعزيز قيمتها الغذائية، إضافة حفنة من البرقوق المجفف المفروم إلى دقيق الشوفان أو وعاء الزبادي في الصباح يضفي عليها حلاوة خفيفة، يمكنك أيضاً استخدامها بدلاً من الزبيب في مزيج المكسرات .

كم عدد حبات البرقوق التي يجب تناولها يومياً؟

كمية البرقوق التي يجب تناولها يوميًا تعتمد على حجم الحبات، لكن الأبحاث الحالية توصي بتناول 50 غرامًا من البرقوق يوميًا، أي ما يعادل 5 إلى 6 حبات، إذا لم تكن معتادًا على تناول البرقوق أو غيره من الأطعمة الغنية بالألياف، فابدأ بكمية قليلة، حبة أو حبتين يوميًا، ثم زد الكمية تدريجيًا.

يدعم صحة العظام

تناول 5-6 حبات من الخوخ المجفف يوميًا لمدة ستة أشهر فعال في الوقاية من هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث، أظهرت أبحاث سابقة أيضًا أن تناول 10-12 حبة من الخوخ المجفف يوميًا لمدة عام يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام وتحسين مؤشرات تجدد العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث

يخفض مستويات الكوليسترول

تُوفّر حصة من البرقوق المجفف 11% من القيمة اليومية الموصى بها من الألياف، والتي تُساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وقد أظهرت دراسة أولية أجرتها جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع معتدل في نسبة الكوليسترول تمكنوا من خفض كل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) بعد تناول حوالي 12 حبة من البرقوق المجفف يوميًا.

يدعم الهضم الصحي

قد يُعزى تأثير البرقوق المجفف الملين إلى محتواه من الألياف، لكن العلماء يشيرون إلى أن مزيج الألياف والمركبات الفينولية والسوربيتول الموجودة فيه هو على الأرجح سرّ فعاليته، وتؤكد الأبحاث أن البرقوق المجفف يُمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من وزن البراز وتكراره، مما يجعله بديلاً طبيعياً ممتازاً لتعزيز صحة الأمعاء.

المصدر healthline