اليوم .. سحب على هدايا إلكترونية بنقابة الصحفيين

تجرى لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، سحب على 24 هدية متنوعة للصحفيين، على هامش انعقاد الجمعية العمومية لصندوق التكافل، وذلك عقب إنتهاء أعمال الجمعية العمومية مباشرة.

يأتي السحب بجهود الزميل إيهاب فاروق، عضو مجلس إدارة شعبة المحررين الاقتصاديين، وتضم الهدايا عددا من الأجهزة والمنتجات الإلكترونية، من بينها 10 أجهزة تابلت، و5 سماعات ذكية، و5 إير بودز، و4 ترايبود.

وتتاح المشاركة في السحب للصحفيين بمجرد تسجيل الحضور في الجمعية العمومية لصندوق التكافل، ويجرى السحب عقب انتهاء أعمال الجمعية مباشرة.

وتتوجه لجنة الخدمات والتكنولوجيا بخالص الشكر للكاتب الصحفي إيهاب فاروق على جهوده في توفير هذا السحب للزملاء الصحفيين وأسرهم.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص لجنة الخدمات والتكنولوجيا على تقديم خدمات وعروض متنوعة للصحفيين، وتعزيز التعاون بين الزملاء.