16 دقيقة للشحن بمدى 600 كيلو .. مواصفات بنتلي توركال 2027 | صور

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي توركال موديل 2027، وتنتمي توركال لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتبر بنتلي توركال أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل شعار الأجنحة البريطانية الفاخرة .

سيارة بنتلي توركال موديل 2027 الجديدة

محرك بنتلي توركال موديل 2027

تنتج سيارة بنتلي توركال موديل 2027 قوة 875 حصان، وبها عزم دوران 1350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة.

سيارة بنتلي توركال موديل 2027 الجديدة

تدعم سيارة بنتلي توركال موديل 2027 أحدث تقنيات الشحن فائق السرعة بالتيار المتناوب (AC) والتيار المستمر (DC)، حيث لا تتطلب بطاريتها سوى 16 دقيقة فقط للشحن من 10% إلى 80% .

مواصفات بنتلي توركال موديل 2027

سيارة بنتلي توركال موديل 2027 الجديدة

تحتوي سيارة بنتلي توركال موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة شبك أمامي مهيب مرصع بأكثر من 67 مجسم منحوتاً بحرفية يدوية مذهلة وطلي هذا الشبك بنفس الطبقة البالستية الواقية التي تحمي المصابيح الأمامية، وبها شريط ضوئي متصل ومبتكر ينساب على طول حواف الشبك، مع تمركز المصابيح الرئيسية المطعمة بالجواهر الداخلية وشعار بنتلي المضيء في القلب.

سيارة بنتلي توركال موديل 2027 الجديدة

تأتي سيارة بـ بنتلي توركال موديل 2027 بحزمة التطعيمات السوداء الرياضية أو بالكروم الفضي اللامع، مرتكزة على عجلات عملاقة مقاس 22 بوصه تبرز خط الكتف الجانبي المنحوت بدقة، وبها مرايات جانبية مصنوعة من ألياف الكربون، وبها زجاج منحن ومصابيح خلفية تزدان بقطع الكريستال الألماسي، لتبدو من كل زاوية سيارة بنتلي أصيلة لا تثير الشك إطلاقاً في هويتها العريقة.

سيارة بنتلي توركال موديل 2027 الجديدة

تقدم بنتلي لأول مرة تطعيمات الألومنيوم المصقول والمحفور كبديل عصري ثلاثي الأبعاد عن الأخشاب التقليدية، وبها سقف زجاجي بانوراما ذكي قابل للفتح، وبها تقنية التعتيم الكهروكرومي متعدد المستويات لحجب أشعة الشمس بلمسة زر، بجانب برنامج التخصيص الشهير مولينير الذي يتيح نقش الأسماء أو الشعارات العائلية على مساند الرأس المصنوعة من أفخر الجلود الطبيعية.