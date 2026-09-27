السفير الإسرائيلي لدى واشنطن عن نجله المصاب في حادث دهس: حالته حرجة وحياته معلقة بخيط رفيع

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، تطورات الحالة الصحية لنجله نيريا، الذي أصيب في حادث دهس عند حاجز على الطريق رقم 443.

وقال لايتر إن حالة نجله لا تزال حرجة، مشيرًا إلى ظهور «مؤشرات مشجعة» في حالته، وأن الأسرة تتمسك بها باعتبارها مصدرًا للأمل.

وأضاف السفير أنه يقدّر الاهتمام والدعوات التي تلقاها بشأن نجله، داعيًا إلى توجيه الدعاء أيضًا للمصابين الآخرين في الحادث، متمنيًا لهم الشفاء.

وتأتي تصريحات لايتر في أعقاب حادث الدهس الذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، فيما لا تزال حالة نجله نيريا تخضع للمتابعة الطبية.