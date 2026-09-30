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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من النجاح الفردي إلى قوة اقتصادية عربية.. انطلاق اجتماع سيدات الأعمال

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم، أعمال الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل فهمي، ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء وممثلي الجهات والمؤسسات الاقتصادية وأعضاء المجلس من أكثر من 18 دولة عربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بدعم دور المرأة العربية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة البينية.

ويُعد مجلس سيدات الأعمال العرب منظمة اقتصادية عربية غير حكومية وغير هادفة للربح، تأسست في نهاية عام 1999، وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات وشركات سيدات الأعمال في الدول العربية، إلى جانب الفروع والأقسام والشعب واللجان النسائية التابعة للاتحادات والمجالس والهيئات ذات الصلة.

ويعمل المجلس على توثيق أواصر التعاون والتنسيق بين سيدات الأعمال في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال العرب، وتوسيع وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول العربية.

كما يستهدف المجلس تعزيز دور المرأة العربية في عملية صنع القرار الاقتصادي، وزيادة مشاركتها في أنشطة التجارة البينية العربية، ودعم تطوير منظومة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل على بناء وتنمية الثقة في الاقتصاد العربي.

وأكدت كلمات المشاركين أن المرأة العربية لم تعد مجرد شريك في عملية التنمية، وإنما تمثل قوة اقتصادية حقيقية قادرة على صناعة الفرص وقيادة المؤسسات والمساهمة في صياغة مستقبل الدول العربية، مشددة على أهمية الانتقال من النجاحات الفردية لسيدات الأعمال إلى قوة اقتصادية عربية مشتركة.

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