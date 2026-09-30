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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبورت تبرز تألق حمزة عبد الكريم مع مصر وتكشف موقفه مع برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على البداية الدولية اللافتة للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، بعدما سجل هدفه الأول بقميص منتخب مصر خلال الفوز الكبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشارك حمزة عبد الكريم بديلًا لعمر مرموش، قبل أن يختتم خماسية الفراعنة بهدف في الدقيقة 92، ليحصل على دفعة معنوية مهمة في بداية مشواره الدولي، بعدما دخل حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وأبرزت «سبورت» تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن اللاعب، خاصة تأكيده أن استدعاء حمزة إلى المنتخب جاء في وقت لم يكن قد حصل خلاله على فرصة حقيقية مع الفريق الأول لبرشلونة.

وأوضح حسام حسن أن وجود اللاعب مع منتخب مصر ساهم في تسليط الضوء عليه، قبل أن يحصل لاحقًا على فرصة الظهور مع الفريق الأول للنادي الكتالوني، مشددًا على أن الجهاز الفني يثق في إمكاناته وقدرته على التطور.

وأكد مدرب منتخب مصر أن حمزة عبد الكريم يمثل مصدر فخر للكرة المصرية والعربية والأفريقية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى لمنحه الخبرة اللازمة ومساعدته على التطور خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، توقفت الصحيفة الإسبانية عند وضع حمزة داخل برشلونة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر أمام المهاجم الشاب يتمثل في الحصول على دقائق لعب منتظمة مع الفريق الأول.

وكان حمزة قد شارك لمدة 4 دقائق فقط أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، في وقت يواجه فيه منافسة قوية داخل الخط الهجومي لبرشلونة، ما يجعل حصوله على فرصة مستمرة أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، ترى «سبورت» أن سياسة التدوير التي يعتمدها هانز فليك قد تمنح المهاجم المصري فرصًا إضافية خلال الموسم، خاصة مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات.

ومن جانبه، يتمسك حسام حسن باستمرار استدعاء حمزة عبد الكريم إلى منتخب مصر، في ظل اقتناعه بقدرات اللاعب، ليمنحه الهدف الدولي الأول أمام جنوب السودان دفعة جديدة في مشواره مع الفراعنة وبرشلونة.

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