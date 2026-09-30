اليورو يسجل أعلى حصة في احتياطيات البنوك المركزية العالمية منذ 2014

ارتفعت حصة اليورو من احتياطيات البنوك المركزية العالمية من العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثالث من عام 2014، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات الصندوق ارتفاع حصة اليورو إلى 20.6% بنهاية الربع الثاني، مقارنة مع 20.04% في الربع الأول، بزيادة قدرها 0.56 نقطة مئوية، لتقترب من أعلى مستوى مسجل منذ أكثر من عقد، والذي بلغ 20.7% في الربع الثالث من عام 2014.

في المقابل، تراجعت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية إلى 56.7% خلال الربع الثاني، مقابل 57.18% في الربع السابق، مع توجه جزء من الاحتياطيات نحو اليورو وعدد من العملات الأخرى.

اليوان والعملات الأخرى

وشهدت عملات أخرى تغيرات في حصتها من الاحتياطيات العالمية، إذ ارتفعت حصة اليوان الصيني إلى 2.11%، مقارنة مع 1.98% في الربع الأول.

كما زادت حصة الجنيه الإسترليني إلى 4.57%، مقابل 4.41%، بينما ارتفعت حصة الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 2.25% من 2.11%.

وسجل الفرنك السويسري ارتفاعاً إلى 0.27% من 0.24% خلال الفترة نفسها.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت حصة الين الياباني إلى 4.96%، مقارنة مع 5.43% في الربع الأول، فيما انخفضت حصة الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 2.47% من 2.48%.

كما تراجعت حصة العملات الأخرى مجتمعة إلى 6.06% خلال الربع الثاني، مقابل 6.12% في الربع السابق.