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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مودريتش يرد على استقبال جماهير إسبانيا برسالة مؤثرة

مودريتش
مودريتش
إسراء أشرف

حظي الكرواتي لوكا مودريتش، قائد منتخب بلاده ونجم ريال مدريد السابق، بتحية خاصة من الجماهير الإسبانية خلال مواجهة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بعدما شارك بديلًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ودخل مودريتش أرضية ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» في الدقيقة 81، وكانت إسبانيا متقدمة بنتيجة 3-1، ليحظى باستقبال حافل من المدرجات، حيث وقفت أعداد كبيرة من الجماهير لتحيته والتصفيق له تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات.

ولم يمر هذا الاستقبال مرور الكرام على النجم الكرواتي، الذي حرص على توجيه رسالة شكر للجماهير الإسبانية عبر حسابه على «إنستجرام».

ونشر مودريتش صورة له أثناء تحيته للجماهير، وكتب عليها: «شكرًا جزيلًا لكم يا إسبانيا»، مرفقًا رسالته بقلب أحمر وعلم إسبانيا.

وتعكس لفتة الجماهير الإسبانية المكانة الكبيرة التي يحظى بها مودريتش في الملاعب الإسبانية، بعدما أمضى سنوات طويلة بقميص ريال مدريد، ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ النادي والكرة الإسبانية.

ورغم أن مودريتش ظهر هذه المرة بقميص منتخب كرواتيا، فإن جماهير إسبانيا حرصت على تكريمه والتعبير عن تقديرها لما قدمه طوال مسيرته، في مشهد جديد يضاف إلى سلسلة لحظات التكريم التي يحظى بها النجم المخضرم مع اقتراب المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية.

مودريتش لوكا مودريتش كرواتيا منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية

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