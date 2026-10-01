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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تكشف مفاجأة في درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء البلاد خلال ساعات النهار، مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة على جنوب الصعيد وفقا لما رصده صباح البلد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما تميل الأجواء للحرارة خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية، وتكون حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 28 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى 31 درجة على شمال الصعيد، في حين تصل إلى 39 درجة مئوية على جنوب الصعيد، لتظل الأجواء شديدة الحرارة هناك خلال ساعات النهار.

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و20 درجة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بينما تصل إلى 21 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، وتسجل 25 درجة على جنوب الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى اليوم

وتشهد القاهرة الكبرى أجواء حارة خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تصل إلى 30 درجة مئوية، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، وتسجل درجة الحرارة الصغرى نحو 22 درجة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بفترة الظهيرة.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت خرائط الطقس من ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خاصة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

فرص سقوط أمطار اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من الصحراء الغربية.

وقد تمتد فرص الأمطار بصورة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

نشاط الرياح على عدة مناطق

كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتراوح سرعات الرياح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ومن شأن نشاط الرياح أن يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح.

حالة الطقس خلال ساعات الليل

ومن المتوقع أن تميل الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء البلاد، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

وتختلف درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، حيث تسجل القاهرة الكبرى 22 درجة للصغرى، بينما تنخفض إلى 20 درجة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وتصل إلى 21 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري.

طقس جنوب الصعيد الأكثر حرارة

ويظل جنوب الصعيد المنطقة الأعلى في درجات الحرارة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى نحو 25 درجة.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد، في مقابل اعتدال نسبي خلال ساعات الليل، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد وفق خرائط الطقس.

نصائح مهمة أثناء القيادة صباحًا

ومع توقع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح، يجب على قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق التي تشهد شبورة كثيفة، ما يتطلب الالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الإضاءة المناسبة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

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