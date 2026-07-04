قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير أستراليا في القاهرة: منتخب مصر استحق التأهل.. وسيكون منافسًا قويًا أمام الأرجنتين
أوناحي يقود المغرب للفوز على كندا وبلوغ ربع نهائي كأس العالم
برنامج مصري خالص.. الرئيس السيسي يوجه بخطة اقتصادية جديدة
كورفيت ستينجراي 2027 بسرعة خارقة.. وهذا سعرها عالميًا
استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت
آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

ما زالت أسعار الذهب في مصر تتحرك بشكل محدود اليوم بين ارتفاع وانخفاض قيمتها تتراوح بين 5 إلى 25 جنيها، وذلك على سعر نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 27 يونيو إلى 4 يوليو 2026، مدعوما بالصعود الحاد في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع، 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6685  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5900 جنيه.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5055 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5015 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.200 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46.800 جنيه.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209725 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.23 جنيه مقابل 49.25 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4174.9 دولار.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الدولار اليوم سعر الأونصة الذهبية الذهب الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

ياسمين عز

إحنا في ضهرك.. ياسمين عز تدافع عن محمد هاني: حتى لو جبت جول في نفسك كل ماتش المهم نكسب

الصادرات

الزراعة: الصادرات ارتفعت إلى 9.5 مليون طن ونصدر 405 سلع إلى 167 دولة

ياسمين عز

ياسمين عز: إمام عاشور ساب لاعب أستراليا ينط ودخل من تحت رجله جاب الجول

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

رامي جمال

رامي جمال يطرح أغنية أنا استاهل من ألبوم دي علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد