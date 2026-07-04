آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم

ما زالت أسعار الذهب في مصر تتحرك بشكل محدود اليوم بين ارتفاع وانخفاض قيمتها تتراوح بين 5 إلى 25 جنيها، وذلك على سعر نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 27 يونيو إلى 4 يوليو 2026، مدعوما بالصعود الحاد في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد صدور بيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع،

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6685 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5900 جنيه.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5055 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5015 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.200 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46.800 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209725 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.23 جنيه مقابل 49.25 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4174.9 دولار.