مروان بابلو يحيي حفلا في أبوظبي.. 29 نوفمبر

يستعد مطرب الراب مروان بابلو، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية.

وكان مغني الراب مروان بابلو حل ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدر كاف من التعليم، وهو شخص هادئ ولكن بداخله الكثير من الزحمة في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو.

يذكر ان مروان بابلو قد عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة.